Edmundo González Urrutia se reúne con el fiscal de la CPI en Múnich: "Salí muy satisfecho"

"Me he reunido con el fiscal Karim Khan y le he manifestado que somos respetuosos de los procesos de investigación que avanza la Corte Penal Internacional", informó mediante la red social X el mandatario venezolano, en exilio forzado desde septiembre pasado tras la brutal represión emprendida por el régimen de Nicolás Maduro, en su afán de atornillarse al poder.

Desde 2018, la CPI investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura chavista desde 2014; en ellos se incluyen denuncias de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, torturas y persecución a opositores, activistas de derechos humanos y miembros de la sociedad civil.

González Urrutia indicó que, "como parte interesada y preocupado", en representación del pueblo venezolano, salió de la reunión con el fiscal "muy satisfecho", arrojando algo de esperanza sobre la investigación, reanudada por el máximo tribunal internacional en marzo de 2024, un proceso que avanza con lentitud.

Fiscal Khan

Por su parte, la CPI también informó sobre este encuentro en su cuenta de X, en el que Khan y González Urrutia habrían mantenido "debates importantes", enmarcados en la Conferencia de Seguridad de Múnich, que analiza la seguridad internacional.

"Debates importantes sobre cómo los esfuerzos colectivos de todos los socios pueden brindar justicia para los crímenes del Estatuto de Roma", apuntó el organismo.

Esta semana, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones para Khan, una semana después de que el presidente Donald Trump ordenó penalizar al máximo tribunal internacional por sus "acciones ilegítimas y sin fundamento" hacia EEUU e Israel.

El fiscal, quien en noviembre emitió una orden de arresto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra en Gaza, fue añadido a la lista de "ciudadanos especialmente designados y personas bloqueadas" de Washington.

Las sanciones establecen la prohibición de ingreso al país a Khan y sus familiares, así como el congelamiento de todos los activos que el fiscal pueda tener en suelo estadounidense y restricciones para hacer negocios con ciudadanos americanos.

¿Conflicto de intereses?

El fiscal de la CPI ha sido duramente cuestionado por su rapidez en emitir órdenes de captura en contra de los funcionarios israelíes, mientras que el caso de Venezuela, iniciado en 2018, aún sigue en fase de investigación.

Estas críticas incrementaron cuando The Washington Post reveló que una de las abogadas del dictador Nicolás Maduro, de nombre Venkateswari Alagendra, es cuñada de Khan.

Esto generó el repudio internacional y una recusación contra Khan, solicitada en septiembre de 2024 por la Fundación Arcadia por su relación familiar entre la abogada y el fiscal.

Sin embargo, la Sala de Apelaciones de la CPI rechazó el 10 de febrero la recusación contra el fiscal por conflicto de intereses, al considerar que "los solicitantes carecen de legitimación y la disposición legal invocada no resulta aplicable en la etapa actual del procedimiento".

FUENTE: COn información de redes sociales / Redacción DLA