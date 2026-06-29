lunes 29  de  junio 2026
CRISIS SÍSMICA

EEUU acelera ayuda, pone en operación puerto de La Guaira

Marines repararon el terminal marítimo para recibir los equipos y suministros para las labores de salvamento. En los depósitos funciona una morgue improvisada

El terminal maríno está en funcionamiento otra vez. (Cortesía)

El terminal maríno está en funcionamiento otra vez. (Cortesía)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA GUAIRA. Estados Unidos reparó este lunes, 29 de junio, el puerto marítimo de la zona más devastada por los dos terremotos en Venezuela para acelerar la llegada de ayuda, a medida que este país comienza a despedir a sus muertos.

Las víctimas superaron los 1.700 fallecidos y 5.000 heridos, según el último balance oficial que omite cifras de desaparecidos, estimadas en decenas de millas.

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Marines estadounidenses pusieron de nuevo en operación el puerto de La Guaira. Por ahí llegarán equipos y suministro para las labores de asistencia tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el país el 24 de junio pasado con menos de un minuto de diferencia.

Han sido dos de los sismos más fuertes y devastadores en América Latina en los últimos tiempos.

En la zona de depósitos del puerto de La Guaira, el estado más destruido por los sismos, funciona ahora una morgue improvisada.

Edificios convertidos en montañas de escombros son escarbados por rescatistas y voluntarios con la esperanza de encontrar vida. Es una posibilidad remota cumplidos cinco días de la tragedia.

El lunes se registraron dos nuevos temblores de magnitud 4,6 y de 5,1 que revivió el temor entre la población.

“Yo dije que de ahí no salía”, recordó Carmen Angarita, comerciante de 53 años de edad, al evocar el doble sacudón. “Yo estaba resignada que yo iba a morir allí”, junto a una nieta de 8 años de edad, añadió.

A la espera de milagros

El régimen militarizó La Guaira e impuso el trámite de un permiso para acceder a la zona de desastre.

La población no esconde su ira por la lenta y escasa ayuda del gobierno de este país sumido en una crisis profunda, que llevó a millones a emigrar.

La ONU suministrará 10.000 bolsas mortuorias, aunque espera que el saldo final sea inferior.

La ventana crítica de 72 horas para encontrar sobrevivientes, sin embargo, se cerró el sábado a las 18H04. Pero puede haber milagros.

Un mensaje de WhatsApp de una mujer subió por ejemplo las esperanzas de un hallazgo milagroso entre los escombros.

Un joven de 21 años identificado como Aarón Levi fue rescatado este lunes en la localidad costera de Tanaguarena, según un video difundido por una fotógrafa que presenció la operación para sacarlo.

La Guaira ya había sido devastada en 1999 por lluvias y deslaves que dejaron más de 10.000 muertos.

El gobierno estima que ahora unos 855 edificios sufrieron daños por los terremotos, 189 de estos en colapso total, en La Guaira y Caracas.

La ONU calcula por su parte casi siete millones de damnificados y daños materiales por 6.700 millones de dólares, el 6% del PIB del país petrolero.

"Mi familia está ahí"

Los dos hornos del único cementerio público de Caracas trabajan a plena capacidad. Decenas de personas esperan por un turno para sus seres queridos. Entre viernes y sábado se oficiaron de 60 a 70 entierros diarios.

Un grito de “¡Mamá, te amo!” se sobrepuso a un llanto bajo continuado y el ruido de las palas mezclando cemento.

Cuando los trabajadores comenzaron a cerrar el nicho de su sobrino, Sergio Vergara cayó de rodillas al suelo. Fue él quien lo encontró junto con toda su familia en un edificio colapsado de La Guaira.

“Fue una experiencia horrible, sacarlo a él, a sus hijos”, expresó este hombre de 42 años.

Muchos aún esperan por los restos de sus seres queridos. Frente a los depósitos del puerto convertidos en morgue. Familiares guardan el llamado con flores en las manos.

“Mi familia está ahí, me dicen que ahí están mi hermana y sus hijos, pues, y los hijos de mi hermano, el que sobrevivió”, dice Wilker Molalla, de 25 años, quien espera identificar los cuerpos.

Solo él y ese hermano sobrevivieron de una familia de 11 miembros.

El miedo persiste. “No consigo dormir bajo un techo, me da pánico morir aplastado”, dijo Sergio Vergara en el entierro de un sobrino.

FUENTE: Con información de EFE

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