EEUU afirma que levantamiento de sanciones depende de Maduro

El consejero recordó, además, que EEUU podría tomar más medidas si el régimen chavista no cumple con los compromisos acordados en el marco de los diálogos y negociaciones.

"Creo que también hemos sido muy, muy claros en que no tenemos miedo de tomar más medidas, en caso de que el régimen de Maduro no negocie de buena fe o no cumpla con sus compromisos”, afirmó.

Manifestó que la licencia permitida a Chevron para que reanudara operaciones en Venezuela fue en respuesta a "algunos pasos significativos" del régimen, pero aclaró que les "gustaría ver más".

“El alivio de las sanciones a Chevron en Venezuela fue un indicativo, una vez más en nuestra opinión, de que el régimen de Maduro había dado algunos pasos significativos, pero nos gustaría ver más (…) Quiero decir que en general queremos ver que el régimen se mueve en la dirección correcta", apuntó el funcionario estadounidense.

El lunes, el presidente de Colombia Gustavo Petro adelantó que uno de los objetivos de su reunión con el presidente Joe Biden es hablar sobre el levantamiento de sanciones al régimen de Maduro, que será además uno de los temas principales de la conferencia internacional sobre Venezuela que Colombia acogerá la semana próxima.

