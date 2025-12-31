EEUU anuncia ataques contra "tres embarcaciones del narcotráfico que viajaban en convoy"; tres muertos

El ejército estadounidense anunció que tres personas murieron en ataques contra tres embarcaciones dedicadas al narcotráfico en aguas internacionales.

WASHINGTON — El ejército estadounidense anunció el miércoles que tres personas murieron en ataques contra tres embarcaciones dedicadas al narcotráfico en aguas internacionales, lo que eleva a al menos 110 el número de fallecidos en una ofensiva de Washington que combate el trasiego de narcóticos.

El Comando Sur de Estados Unidos, responsable de las fuerzas estadounidenses que operan en Centroamérica y Sudamérica, dijo que los ataques tenían como objetivo " tres embarcaciones de narcotráfico que viajaban en convoy" . Las tres personas muertas iban en una misma embarcación.

La ubicación exacta de los ataques no se aclaró de inmediato. Ataques previos se han producido en el Caribe o en el Pacífico oriental.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Southcom/status/2006474817076330557&partner=&hide_thread=false On Dec. 30, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted kinetic strikes against three narco-trafficking vessels traveling as a convoy. These vessels were operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence… pic.twitter.com/NHRNIzcrFS — U.S. Southern Command (@Southcom) December 31, 2025

El ejército estadounidense dijo que las embarcaciones eran operadas por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales. "La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y habían transferido narcóticos entre las tres embarcaciones antes de los ataques".

"Tres narcoterroristas a bordo de la primera embarcación murieron en el primer ataque. Los narcoterroristas restantes abandonaron las embarcaciones en las que viajaban, saltaron por la borda y se distanciaron antes de que los siguientes enfrentamientos hundieran sus respectivas embarcaciones", precisó el Comando Sur.

Tras los enfrentamientos, el Comando Sur de los Estados Unidos notificó inmediatamente a la Guardia Costera para que activara el sistema de búsqueda y rescate.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Comando Sur