miércoles 31  de  diciembre 2025
Operación antidrogas

EEUU anuncia ataques contra "tres embarcaciones del narcotráfico que viajaban en convoy"; tres muertos

Las tres personas muertas iban en una misma embarcación. "Los narcoterroristas restantes" saltaron por la borda de sus embarcaciones, dijo el ejército

El ejército estadounidense anunció que tres personas murieron en ataques contra tres embarcaciones dedicadas al narcotráfico en aguas internacionales.

El ejército estadounidense anunció que tres personas murieron en ataques contra tres embarcaciones dedicadas al narcotráfico en aguas internacionales.

@Southcom / Captura de video
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El ejército estadounidense anunció el miércoles que tres personas murieron en ataques contra tres embarcaciones dedicadas al narcotráfico en aguas internacionales, lo que eleva a al menos 110 el número de fallecidos en una ofensiva de Washington que combate el trasiego de narcóticos.

El Comando Sur de Estados Unidos, responsable de las fuerzas estadounidenses que operan en Centroamérica y Sudamérica, dijo que los ataques tenían como objetivo "tres embarcaciones de narcotráfico que viajaban en convoy". Las tres personas muertas iban en una misma embarcación.

Lee además
Esta captura de pantalla de un video publicado en la cuenta X del Comando Sur de EEUU, el 29 de diciembre de 2025, muestra el ataque contra un buque en el Océano Pacífico Oriental.
OPERACIONES

Estados Unidos reporta dos muertos en nuevo ataque contra narcolancha en el Pacífico
El presidente de EEUU, Donald Trump, descertifica a Colombia bajo la presidencia de Gustavo Petro.
Narcotráfico

Petro afirma que EEUU bombardeó fábrica de cocaína en puerto venezolano, un anuncio que hizo Trump

La ubicación exacta de los ataques no se aclaró de inmediato. Ataques previos se han producido en el Caribe o en el Pacífico oriental.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Southcom/status/2006474817076330557&partner=&hide_thread=false

Tráfico de drogas

El ejército estadounidense dijo que las embarcaciones eran operadas por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales. "La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y habían transferido narcóticos entre las tres embarcaciones antes de los ataques".

"Tres narcoterroristas a bordo de la primera embarcación murieron en el primer ataque. Los narcoterroristas restantes abandonaron las embarcaciones en las que viajaban, saltaron por la borda y se distanciaron antes de que los siguientes enfrentamientos hundieran sus respectivas embarcaciones", precisó el Comando Sur.

Tras los enfrentamientos, el Comando Sur de los Estados Unidos notificó inmediatamente a la Guardia Costera para que activara el sistema de búsqueda y rescate.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Comando Sur

Temas
Te puede interesar

EEUU sanciona a cuatro empresas y cuatro buques petroleros vinculados a "flota fantasma" de Maduro

María Corina Machado y Edmundo González: 2026 será el año de consolidación de la libertad en Venezuela

Reanudan servicio de trenes a Machu Picchu tras choque frontal que dejó un muerto

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de EEUU, Donald Trump, descertifica a Colombia bajo la presidencia de Gustavo Petro.
Narcotráfico

Petro afirma que EEUU bombardeó fábrica de cocaína en puerto venezolano, un anuncio que hizo Trump

Imagen referencial.
OLA DE FRÍO

Sur de Florida despide el año con temperaturas en los 40 grados y refugios de emergencia activados

Fuegos artificiales.  video
CELEBRACIÓN

Australia recibe el 2026 con el mayor espectáculo de fuegos artificiales de su historia

De acuerdo con datos oficiales más de un millón de personas en la Florida poseen armas de fuego.
SUCESO

Joven de 17 años muere en accidente con arma en joyería de Sawgrass Mills

Sedano´s entre los mercados que abrirá sus cortinas de 8 a.m a 8 p.m.
ATENCIÓN

Sur de Florida en Año Nuevo 2026: horarios y cierres del 1ro de enero

Te puede interesar

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hace gestos durante un discurso durante una ceremonia militar en Fuerte Tiuna.
VENEZUELA

EEUU sanciona a cuatro empresas y cuatro buques petroleros vinculados a "flota fantasma" de Maduro

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Estado en Washington.
SEGURIDAD

EEUU ordena a sus embajadas en América Latina y el Caribe reportar hechos de bandas criminales

Sedano´s entre los mercados que abrirá sus cortinas de 8 a.m a 8 p.m.
ATENCIÓN

Sur de Florida en Año Nuevo 2026: horarios y cierres del 1ro de enero

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
CASA BLANCA

Trump veta dos proyectos de ley, los primeros de su segundo mandato

Erik Martin, de 45 años.
ARRESTADO

Accidente en Hialeah deja a un teniente de policía enfrentando cargos por conducir ebrio