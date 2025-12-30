Petro afirma que EEUU bombardeó fábrica de cocaína en puerto venezolano, un anuncio que hizo Trump

El presidente de EEUU, Donald Trump, descertifica a Colombia bajo la presidencia de Gustavo Petro.

BOGOTÁ — El presidente de Colombia, Gustavo Petro , dijo este martes que Estados Unidos bombardeó una fábrica de cocaína en la ciudad venezolana de Maracaibo , a la que vinculó con la guerrilla colombiana ELN.

El lunes, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que su país destruyó un muelle venezolano usado presuntamente para el narcotráfico, en lo que sería el primer ataque terrestre de su ofensiva contra los carteles de drogas en América Latina.

CASA BLANCA Trump dice que habló "muy recientemente" con Maduro, "pero no salió mucho de la conversación"

CASA BLANCA Trump afirma que EEUU destruyó una "instalación" vinculada a la red de narcotráfico de Venezuela

Petro reveló tener conocimiento del laboratorio del narcotráfico que produce la guerrilla colombiana a la que el gobernante socialista Nicolás Maduro permite permanecer en Venezuela.

En su larga publicación, Petro relacionó la instalación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla colombiana que controla la producción de cocaína en la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela.

"Sabemos que Trump bombardeó una fábrica, en Maracaibo; tememos que mezclan allí la pasta de coca para hacerla cocaína (...) Es simplemente el ELN. El ELN está permitiendo con su traqueteo (narcotráfico) y su dogma mental invadir Venezuela", dijo Petro en X.

Según el centro de investigación Insight Crime, el ELN opera tanto en Colombia como en Venezuela, donde se financia con tráfico de drogas y extorsiones.

Washington ha intensificado en los últimos meses la presión contra el dictador venezolano, Nicolás Maduro, a quien acusa de dirigir el Cártel de los Soles, y ofrece 50 millones de dólares de recompensa por cualquier información que facilite su detención.

Explosión en el área del muelle

El lunes, al recibir al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en su complejo Mar-a-Lago, Trump confirmó la destrucción de una zona de embarque de drogas de Venezuela.

"Hubo una gran explosión en el área del muelle donde cargan las embarcaciones con drogas", indicó Trump a periodistas.

"Así que atacamos todas las embarcaciones y ahora atacamos el área, es el área de implementación (...) Y eso ya no existe", agregó.

Washington avanza desde septiembre una campaña de bombardeos en el Caribe y el Pacífico contra embarcaciones de narcotraficantes, que ya ha dejado más de un centenar de muertos.

Trump lleva semanas diciendo que Estados Unidos "pronto" comenzará a realizar ataques terrestres contra los cárteles de la droga en América Latina y el anunciado por Trump parece ser el primero.

El régimen de Nicolás Maduro no se ha pronunciado sobre el ataque.

Ataque terrestre posiblemente ejecutado por la CIA

El presidente estadounidense no precisó si fue una operación militar o de la CIA, ni dónde ocurrió el ataque. Se limitó a señalar que fue "a lo largo de la costa".

Sin embargo, fuentes con conocimiento del operativo dijeron a CNN y el New York Times que la CIA había efectuado un ataque con drones contra una instalación portuaria.

Se cree que el ataque fue contra la pandilla venezolana Tren de Aragua, aunque no había nadie presente en el momento de la operación y no hubo víctimas, según medios estadounidenses. Pero Petro confirmó que se trata de un laboratorio del narcotráfico de la guerrilla colombiana.

Ante la pregunta de si había vuelto a hablar con Maduro tras una llamada telefónica en noviembre, Trump dijo que habían conversado "bastante recientemente", pero afirmó que "no sale gran cosa de eso".

El presidente estadounidense hizo estas declaraciones cuando se le pidió que ampliara unos comentarios que hizo en una entrevista de radio emitida el viernes en los que parecía reconocer por primera vez un ataque terrestre contra cárteles de la droga de Venezuela.

Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo desde septiembre numerosos ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico oriental, que han dejado más de un centenar de muertos.

Nueva eliminación en el Pacífico

El lunes por la noche, el Comando Sur de Estados Unidos anunció en X un nuevo ataque en el Pacífico en el que murieron dos personas, lo que eleva a 107 los muertos por tráfico de drogas durante la ofensiva estadounidense en la región.

La publicación incluye un video en blanco y negro del llamado "ataque cinético letal" contra una embarcación, en el que parecen verse dos destellos explosivos y restos en llamas.

A la destrucción de las narcolanchas se sumó el bloqueo ordenado por Trump a todos los petroleros sancionados por Washington que entren y salgan de Venezuela. Al menos dos buques fueron confiscados.

Estados Unidos tiene pruebas suficientes y acusa a Caracas de utilizar la venta de petróleo para financiar "el narcoterrorismo, la trata de seres humanos, los asesinatos y los secuestros en la región".

FUENTE: Con informaciòn de AFP