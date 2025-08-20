Pepe y Ángela Aguilar generan polémica por mensaje sobre migración

Leonardo Aguilar, Pepe Aguilar y Ángela Aguilar actúan en el escenario durante el 37º Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center el 20 de febrero de 2025 en Miami, Florida.

MIAMI.- Lo que prometía ser una noche de celebración de la música mexicana en el Hollywood Bowl terminó convirtiéndose en un debate sobre migración y legalidad en Estados Unidos . Pepe Aguilar y Ángela Aguilar , quienes encabezaron el espectáculo en el icónico recinto de Los Ángeles, compartieron un mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales y que ha dividido opiniones entre sus seguidores.

La velada era especial para Pepe Aguilar, quien recordó que hace 23 años se presentó por primera vez en ese mismo escenario. Entre canciones y aplausos, el intérprete decidió dedicar unas palabras a la comunidad migrante, con un discurso que buscaba motivar, pero que también generó controversia.

“Hagamos las cosas legalmente para que no haya ningún pinche pretexto… este maravilloso país que se forjó a base de leyes”, expresó el cantante, al tiempo que hacía referencia a la vigilancia de las autoridades migratorias. Incluso lanzó una advertencia en tono medio en broma, medio en serio: “Yo no les iba a hablar de esto y ahorita nos van a correr a la fregada y a lo mejor aquí afuera está ICE para chingarnos.”

Por su parte, Ángela Aguilar, quien acompañó a su padre sobre el escenario, también tomó el micrófono para compartir su sentir. La joven artista mostró empatía hacia los migrantes indocumentados: “Lo que le está pasando a nuestra gente no está bien, no estoy de acuerdo y no lo voy a tolerar.” Sin embargo, sus palabras posteriores levantaron críticas cuando subrayó su propio estatus legal: “Nací en Los Ángeles y mi padre dijo ayer que estaba muy orgulloso de ser mexicoamericano, un mexicoamericano legal.”

Reacciones

El contraste entre la solidaridad inicial y la insistencia en el término legal desató una oleada de reacciones encontradas. Mientras algunos aplaudieron el mensaje por promover el respeto a las leyes y buscar la regularización como vía de protección, otros lo señalaron como insensible hacia los millones de indocumentados que, por razones sistémicas, no tienen acceso fácil a un estatus legal en Estados Unidos.

En redes sociales, las críticas no tardaron en llegar. Hubo quienes acusaron al clan Aguilar de revictimizar a los migrantes, al poner el énfasis en la legalidad sin considerar las complejas barreras que enfrentan quienes buscan regularizarse. Por otro lado, también surgieron voces que defendieron el discurso, argumentando que es una invitación a la comunidad latina a unirse, trabajar duro y no dar motivos de discriminación en un país donde el tema migratorio sigue siendo de gran sensibilidad política y social.