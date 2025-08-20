miércoles 20  de  agosto 2025
FAMOSOS

Pepe y Ángela Aguilar generan polémica por mensaje sobre migración

Pepe Aguilar decidió dedicar unas palabras a la comunidad migrante, con un discurso que buscaba motivar, pero que también generó controversia

Leonardo Aguilar, Pepe Aguilar y Ángela Aguilar actúan en el escenario durante el 37º Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center el 20 de febrero de 2025 en Miami, Florida.

Leonardo Aguilar, Pepe Aguilar y Ángela Aguilar actúan en el escenario durante el 37º Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center el 20 de febrero de 2025 en Miami, Florida.

AFP/Romain Maurice
Por Patricia Guillén

MIAMI.- Lo que prometía ser una noche de celebración de la música mexicana en el Hollywood Bowl terminó convirtiéndose en un debate sobre migración y legalidad en Estados Unidos. Pepe Aguilar y Ángela Aguilar, quienes encabezaron el espectáculo en el icónico recinto de Los Ángeles, compartieron un mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales y que ha dividido opiniones entre sus seguidores.

La velada era especial para Pepe Aguilar, quien recordó que hace 23 años se presentó por primera vez en ese mismo escenario. Entre canciones y aplausos, el intérprete decidió dedicar unas palabras a la comunidad migrante, con un discurso que buscaba motivar, pero que también generó controversia.

Lee además
Ángela Aguilar y Christian Nodal asisten a las Latin Grammy Acoustic Sessions en el Grammy Museum, el 16 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.
FAMOSOS

Christian Nodal admite choques con Pepe Aguilar al inicio de su relación con Ángela
david y victoria beckham enfrentan la ausencia de brooklyn durante vacaciones en megayate
CELEBRIDADES

David y Victoria Beckham enfrentan la ausencia de Brooklyn durante vacaciones en megayate

“Hagamos las cosas legalmente para que no haya ningún pinche pretexto… este maravilloso país que se forjó a base de leyes”, expresó el cantante, al tiempo que hacía referencia a la vigilancia de las autoridades migratorias. Incluso lanzó una advertencia en tono medio en broma, medio en serio: “Yo no les iba a hablar de esto y ahorita nos van a correr a la fregada y a lo mejor aquí afuera está ICE para chingarnos.”

Por su parte, Ángela Aguilar, quien acompañó a su padre sobre el escenario, también tomó el micrófono para compartir su sentir. La joven artista mostró empatía hacia los migrantes indocumentados: “Lo que le está pasando a nuestra gente no está bien, no estoy de acuerdo y no lo voy a tolerar.” Sin embargo, sus palabras posteriores levantaron críticas cuando subrayó su propio estatus legal: “Nací en Los Ángeles y mi padre dijo ayer que estaba muy orgulloso de ser mexicoamericano, un mexicoamericano legal.”

Reacciones

El contraste entre la solidaridad inicial y la insistencia en el término legal desató una oleada de reacciones encontradas. Mientras algunos aplaudieron el mensaje por promover el respeto a las leyes y buscar la regularización como vía de protección, otros lo señalaron como insensible hacia los millones de indocumentados que, por razones sistémicas, no tienen acceso fácil a un estatus legal en Estados Unidos.

En redes sociales, las críticas no tardaron en llegar. Hubo quienes acusaron al clan Aguilar de revictimizar a los migrantes, al poner el énfasis en la legalidad sin considerar las complejas barreras que enfrentan quienes buscan regularizarse. Por otro lado, también surgieron voces que defendieron el discurso, argumentando que es una invitación a la comunidad latina a unirse, trabajar duro y no dar motivos de discriminación en un país donde el tema migratorio sigue siendo de gran sensibilidad política y social.

Temas
Te puede interesar

Andrés Tovar defiende a Maite Perroni en medio de polémicas por RBD

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

DY regresa a los escenarios en Billboard Latin Music Week 2025

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal.
CASA BLANCA

Trump exige la renuncia por corrupción de directiva de la Reserva Federal

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
NARCOTRÁFICO

EEUU despliega avión P-8 Poseidon hacia Venezuela

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
SEGURIDAD

EEUU preparado para usar todo su poder con el fin de  frenar el "flujo de drogas" que afecta al país

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
VENEZUELA

Maduro prohíbe el uso de drones en Venezuela ¿A qué le teme?

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia.
JUSTICIA

Tribunal colombiano ordena libertad inmediata de Álvaro Uribe mientras se dirime apelación

Te puede interesar

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, realiza visita en la valla fronteriza que es pintada de color negro para impedir el ingreso de inmigrantes.
NUEVA MEDIDA

EEUU pinta de negro la valla fronteriza, busca elevar la temperatura para impedir el paso de migrantes

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio
Política

Rubio anuncia nuevas sanciones a cuatro miembros de la CPI por "amenaza a la seguridad nacional"

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
NARCOTRÁFICO

EEUU despliega avión P-8 Poseidon hacia Venezuela

Imagen del famoso y querido juez Frank Caprio.
Obituario

Fallece a sus 88 años el querido y compasivo juez Frank Caprio

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
SEGURIDAD

EEUU preparado para usar todo su poder con el fin de  frenar el "flujo de drogas" que afecta al país