lunes 23  de  marzo 2026
AMBIENTE

Claudia Sheinbaum pide a la Fiscalía investigar derrame de crudo en el golfo de México

"No es derrame de Pemex, pero Pemex está haciendo toda la limpieza", aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum sobre nuevo derrame en el golfo de México

La presidenta de México Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria.

La presidenta de México Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO. - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes que pidió a la Fiscalía abrir una investigación sobre un derrame de crudo en el golfo de México que en las últimas semanas afectó a las costas de los estados de Tabasco y Veracruz.

"Hubo un derrame de un barco. Se están haciendo todavía todas las investigaciones. También le pedimos a la Fiscalía que pudiera intervenir porque hay delito penal en este caso. No es derrame de Pemex, pero Pemex está haciendo toda la limpieza", dijo la mandataria en una rueda de prensa.

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Asimismo, Sheinbaum sostuvo que la limpieza de la zona está en curso en colaboración con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales (Semarnat).

Instruyó al director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, que se traslade al lugar de los hechos para evaluar si se necesitan más recursos.

La presidenta mexicana señaló que su gobierno tiene la disposición de apoyar a los pescadores afectados por el derrame, pero aclaró que la reparación de los daños deberá estar a cargo de la empresa dueña del barco, así como las consecuencias en términos administrativos e incluso penales.

Localidades afectadas en México

El derrame comenzó hace más de dos semanas y se extiende sobre 230 kilómetros de la costa del golfo de México, afectando por lo menos a 40 localidades ubicadas en el litoral de Veracruz y Tabasco. Grupos ambientalistas aseguran que son cerca de 600 los kilómetros afectados.

La mandataria se refirió, además, a otro derrame de hidrocarburos registrado en las inmediaciones de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco. Las autoridades recolectaron en la zona alrededor de 240 kilogramos de residuos manchados con hidrocarburos.

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) informó que inspeccionará el sitio y solicitó a Pemex Investigación de Causa Raíz para determinar el origen del incidente y evaluar las medidas a asumir.

FUENTE: Con información de Europa Press/Milenio/Infobae

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