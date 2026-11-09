Familiares de militares presos en Venezuela exigen amnistía tras cumplir condenas

Milagros Astudillo (izq.), esposa del sargento militar venezolano encarcelado Luis Milanes, y Suily Díaz (der.), esposa del sargento militar venezolano encarcelado Ronaldo Romero, sostienen documentos frente al palacio de justicia en Caracas el 9 de noviembre de 2026.

CARACAS.- Abogados defensores y familiares de una veintena de militares acusados de supuesta rebelión en Venezuela solicitaron este lunes una amnistía y denunciaron presuntas irregularidades en una nueva acusación por traición a la patria, después de que los uniformados cumplieran condenas de hasta siete años de prisión.

La petición se fundamenta en la ley de amnistía impulsada por el régimen chavista, tras la captura del dictador depuesto Nicolás Maduro durante una operación de fuerzas estadounidenses en enero pasado.

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Condenados por rebelión en 2019

Un total de 24 militares fueron condenados por liderar una rebelión en el contexto de la crisis política desatada tras la primera reelección de Maduro, en mayo de 2018, unos comicios que la oposición denunció como fraudulentos.

En enero de 2019, efectivos de la Guardia Nacional sustrajeron armas de un puesto militar y se atrincheraron en el cuartel de Cotiza, un barrio popular del norte de Caracas. Posteriormente, fueron detenidos.

El abogado defensor Miguel Ángel Forero afirmó en una rueda de prensa que los hechos ocurrieron dentro del período contemplado por la ley de amnistía aprobada en Venezuela. Sus declaraciones se produjeron poco antes de ingresar al tribunal para formalizar la solicitud.

Forero y los familiares también informaron que los 24 militares iniciaron este lunes una huelga de hambre.

Más de 1.000 presos políticos han sido excarcelados desde la aprobación de la ley de amnistía, en febrero, mientras que más de 300 permanecen encarcelados, según cifras de la organización no gubernamental Foro Penal.

Denuncian nueva acusación por traición a la patria

Milagros Astudillos, esposa del sargento Luis Alfredo Milanés, explicó que en 2024 fueron anuladas las sentencias de siete y nueve años de prisión que recibieron los militares, debido a presuntos vicios procesales y violaciones del debido proceso. Sin embargo, señaló que posteriormente se les imputó el delito de traición a la patria.

En el primer juicio, los uniformados fueron acusados de desobediencia, instigación y motín.

"Al haber anulado dicha sentencia le están abriendo otro juicio", explicó Astudillos.

La familiar agregó que, durante una audiencia celebrada en abril de este año, el tribunal dictó el sobreseimiento de esos delitos, pero incorporó la acusación de traición a la patria.

Los familiares y abogados consideran que esta nueva imputación debe ser revisada y solicitan que los militares sean incluidos en los beneficios de la amnistía.

FUENTE: Con información de AFP