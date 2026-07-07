La ciudad de El Paso debe pagar $8 millones de dólares a Daniel Villegas en una demanda por violación de derechos civiles.

EL PASO— La ciudad de El Paso y Daniel Villegas han llegado a un acuerdo de 8 millones de dólares para resolver una demanda civil federal relacionada con la investigación, el arresto y el enjuiciamiento de Villegas en conexión con los asesinatos de Armando “Mando” Lazzo y Robert “Bobby” England en 1993, según reportaron medios locales.

Como informó KFOX14/CBS4, Villegas fue declarado culpable de asesinato capital en 1995 y sentenciado a cadena perpetua por el tiroteo desde un vehículo en 1993 que acabó con la vida de Lazo y England. La condena fue posteriormente anulada en 2013, y Villegas fue absuelto en 2018. Tras su liberación, Villegas presentó una demanda en 2015 contra la ciudad de El Paso y varios agentes del Departamento de Policía de El Paso que se encargaron del caso, alegando que las acciones del Departamento de Policía de El Paso "vulneraron sus derechos".

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Si bien Villegas inicialmente solicitaba 20 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, la ciudad de El Paso y Villegas acordaron un acuerdo extrajudicial de 8 millones de dólares, alcanzado mediante mediación, evitando así un juicio con jurado, según informó la ciudad.

Aquí un video en el momento del veredicto de la revocatoria de su sentencia.

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FUENTE: REDACCIÓN/REDES SOCIALES