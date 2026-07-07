martes 7  de  julio 2026
JUSTICIA

La ciudad de El Paso debe pagar $8 millones de dólares a Daniel Villegas en una demanda por violación de derechos civiles.

Si bien Villegas inicialmente solicitaba 20 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, la ciudad de El Paso y Villegas acordaron un acuerdo extrajudicial de 8 millones de dólares

Imagen referencial.

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EL PASO— La ciudad de El Paso y Daniel Villegas han llegado a un acuerdo de 8 millones de dólares para resolver una demanda civil federal relacionada con la investigación, el arresto y el enjuiciamiento de Villegas en conexión con los asesinatos de Armando “Mando” Lazzo y Robert “Bobby” England en 1993, según reportaron medios locales.

Como informó KFOX14/CBS4, Villegas fue declarado culpable de asesinato capital en 1995 y sentenciado a cadena perpetua por el tiroteo desde un vehículo en 1993 que acabó con la vida de Lazo y England. La condena fue posteriormente anulada en 2013, y Villegas fue absuelto en 2018. Tras su liberación, Villegas presentó una demanda en 2015 contra la ciudad de El Paso y varios agentes del Departamento de Policía de El Paso que se encargaron del caso, alegando que las acciones del Departamento de Policía de El Paso "vulneraron sus derechos".

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Si bien Villegas inicialmente solicitaba 20 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, la ciudad de El Paso y Villegas acordaron un acuerdo extrajudicial de 8 millones de dólares, alcanzado mediante mediación, evitando así un juicio con jurado, según informó la ciudad.

Aquí un video en el momento del veredicto de la revocatoria de su sentencia.

FUENTE: REDACCIÓN/REDES SOCIALES

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