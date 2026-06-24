UE y OEA lanzan proyecto en Haití para reforzar capacidades operativas policiales ante las pandillas

Un vehículo policial vigila el área cercana al Palacio Nacional en Puerto Príncipe, Haití, el 2 de abril de 2024. Más de 50.000 personas huyeron de Puerto Príncipe en tres semanas cuando una explosión de violencia de pandillas sacudió la capital haitiana.

PUERTO PRÍNCIPE.- Un proyecto destinado a reforzar las capacidades operativas de la Policía Nacional en Haití fue lanzado por la Unión Europea (UE) y la Organización de los Estados Americanos (OEA). El plan busca establecer cinco bases operativas avanzadas en la capital, Puerto Príncipe, en el marco de las operaciones contra las pandillas y la violencia por parte de bandas criminales.

Según un comunicado, el objetivo es garantizar una presencia policial sostenible, mejorar los tiempos de respuesta y reforzar el efecto disuasorio frente a las actividades criminales, según los organismos internacionales. También esperan "crear las condiciones propicias para el restablecimiento duradero de la paz y la estabilidad".

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La directora general para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Delphine Pronk, indicó que "en este momento crítico para Haití, la UE considera esencial contribuir a la creación de un entorno operativo seguro y protegido".

Por su parte, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, resaltó el compromiso del organismo con el apoyo al país en los esfuerzos de estabilización y fortalecimiento institucional ante los "desafíos profundos y complejos". Sostuvo que "esta asociación entre la OEA y la Unión Europea constituye un paso importante en la dirección correcta".

Agregó: "Refleja la confianza depositada en las instituciones, en la resiliencia del pueblo haitiano y nuestra determinación compartida de apoyar un futuro más seguro, más estable y esperanzador para Haití".

Autoridad del Estado

El plan fue presentado en presencia de la ministra de Exteriores y Culto de Haití, Raina Forbin, quien dijo que 2contribuirá al restablecimiento de la autoridad del Estado en las zonas afectadas por la violencia de las pandillas".

Indicó que el gobierno agradece el apoyo constante de la UE y de la OEA, y reafirma que la seguridad sostenible no puede garantizarse únicamente mediante la fuerza. Subrayó que este apoyo "también debe sustentarse en inversiones en la juventud, la inclusión social y el desarrollo económico".

El Ejecutivo, encabezado por el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, lanzó programas como el de Casas de la Juventud y creó un Fondo de Reinserción de los Jóvenes y de Recapitalización de las Personas Desplazadas para "ofrecer alternativas a la violencia y sentar las bases de una paz duradera fundada en la esperanza, las oportunidades y la dignidad".

FUENTE: Con información de Europa Press