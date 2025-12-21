domingo 21  de  diciembre 2025
DECLARACIÓN

Rechazan que "autoridades ilegítimas" de Venezuela impidieron viaje de cardenal a tributo en España

La histórica Orden de San Lázaro de España expresó su solidaridad al cardenal Baltazar Porras a quien invalidaron el pasaporte en el aeropuerto de Maiquetía

En Venezuela, el cardenal Baltazar Porras Cardozo ofrece una conferencia de prensa tras ser nombrado arzobispo metropolitano de Caracas por el papa Francisco.

En Venezuela, el cardenal Baltazar Porras Cardozo ofrece una conferencia de prensa tras ser nombrado arzobispo metropolitano de Caracas por el papa Francisco.

FEDERICO PARRA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- Un contundente rechazo a “las autoridades ilegítimas de Venezuela" manifestó la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén, en España, por impedir el viaje del cardenal venezolano Baltazar Porras, arzobispo emérito de Caracas, a España, donde se le rendiría un homenaje.

Manuel Touron, académico y jurista de la Universidad Complutense de Madrid, quien tuvo a su cargo el discurso de la sesión solemne de investidura en el histórico Monasterio de San Juan de los Reyes, en Toledo, condenó el motivo de la ausencia de Porras a su homenaje.

Lee además
El cardenal Baltazar Enrique Porras Cardozo, de Venezuela, llega a la quinta reunión de la congregación en el Vaticano, el 28 de abril de 2025.
VENEZUELA

Cardenal Baltazar Porras denuncia retención y confiscación de su pasaporte por parte del régimen
Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, en misa de acción de gracias por la canonización, el 20 de octubre de 2025 
Desde el Vaticano

La entrevista exclusiva al cardenal Parolin y el encuentro con la familia de José Gregorio, dos escenas íntimas de una canonización histórica

Se solidarizó con el alto representante de la iglesia venezolana y con el pueblo de ese país, por padecer “las injusticias de un tenebroso y violento régimen dictatorial”.

El prelado, nombrado cardenal por el Papa Francisco en 2016 con una rigurosa formación teológica en España, ha desempeñado una destacada labor religiosa y social en las últimas décadas , en las que fue actor y vocero decisivo en el proceso de beatificación de José Gregorio Hernández, primer santo venezolano.

Condena por impedir viaje del cardenal

“El primer caballero que, después de oficiar la santa misa, tenía que ser investido en esta ceremonia era su eminencia el cardenal Porras Cardozo”, dijo Touron al iniciar su discurso.

“Las autoridades ilegítimas le han impedido salir del país, obviando su alta jerarquía eclesiástica y, en un alarde de desprecio a la normativa diplomática internacional, invalidando su pasaporte diplomático expedido por la Secretaría de Estado del Vaticano”, expresó.

Lamentó, en nombre del “gran maestro de la Orden”, don Francisco de Borbón y von Hardenberg, Conde de Hardenberg, y del gran Priorato de España, la situación del cardenal Porras, quien se vio impedido de asistir a su tributo junto con don José Antonio Rodríguez Rodríguez, en presencia de representantes del Priorato de Venezuela.

“Nos solidarizamos con el cardenal Porras Cardozo, y con los miles de ciudadanos venezolanos que como él sufren las injusticias de un tenebroso y violento régimen dictatorial”, afirmó .

“Tiempo habrá, si Dios quiere, de recibir en España con los honores de nuestra orden al cardenal Porras Cardozo”, añadió e hizo votos para que encontrase la “serenidad necesaria para superar la injusticia cometida”.

Embed

FUENTE: Con información de video redes,

Temas
Te puede interesar

La fiesta del Caribe también estuvo en juego con la situación de Venezuela

EEUU intercepta tercer buque petrolero frente a Venezuela; busca continuar bloqueo hasta poner fin a redes criminales

Marco Rubio califica a la dictadura de Cuba como "terrorista e incompetente"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Fuerzas militares estadounidenses durante la ejecución de una orden de incautación de un buque de petróleo crudo frente a la costa de Venezuela el 10 de diciembre.
SANCIONES

EEUU intercepta tercer buque petrolero frente a Venezuela; busca continuar bloqueo hasta poner fin a redes criminales

Puesta del solsticio de invierno
ASTRONOMÍA

El solsticio de invierno trae este domingo la noche más larga de 2025: ¿Por qué ocurre?

En Venezuela, el cardenal Baltazar Porras Cardozo ofrece una conferencia de prensa tras ser nombrado arzobispo metropolitano de Caracas por el papa Francisco. video
DECLARACIÓN

Rechazan que "autoridades ilegítimas" de Venezuela impidieron viaje de cardenal a tributo en España

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio 
POLÍTICA

Marco Rubio califica a la dictadura de Cuba como "terrorista e incompetente"

Imagen de la obra Descanso de la huida a Egipto de Luisa Roldán.
ARTES VISUALES

Obras de Luisa Roldán llegan al Museo del Prado

Te puede interesar

En Venezuela, el cardenal Baltazar Porras Cardozo ofrece una conferencia de prensa tras ser nombrado arzobispo metropolitano de Caracas por el papa Francisco. video
DECLARACIÓN

Rechazan que "autoridades ilegítimas" de Venezuela impidieron viaje de cardenal a tributo en España

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Fuerzas militares estadounidenses durante la ejecución de una orden de incautación de un buque de petróleo crudo frente a la costa de Venezuela el 10 de diciembre.
SANCIONES

EEUU intercepta tercer buque petrolero frente a Venezuela; busca continuar bloqueo hasta poner fin a redes criminales

El exfutbolista inglés David Beckham y su esposa Victoria Beckham posan en la alfombra roja con sus hijos Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz Beckham, en el estreno de Beckham en Londres el 3 de octubre de 2023.
CELEBRIDADES

Victoria y David Beckham son bloqueados por Brooklyn en Instagram

Marcell Felipe y María Corina Machado.
ENTREVISTA

Marcel Felipe: "La defensa de la libertad es una causa sin fronteras"

José Conrado Rodríguez García, Sacerdote católico, intelectual agudo y una de las voces más incómodas para el poder en Cuba.
CUBA

Padre José Conrado: "El pueblo cubano vive agotado, pero no derrotado"