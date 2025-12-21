Rechazan que "autoridades ilegítimas" de Venezuela impidieron viaje de cardenal a tributo en España

En Venezuela, el cardenal Baltazar Porras Cardozo ofrece una conferencia de prensa tras ser nombrado arzobispo metropolitano de Caracas por el papa Francisco.

MADRID .- Un contundente rechazo a “las autoridades ilegítimas de Venezuela" manifestó la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén, en España , por impedir el viaje del cardenal venezolano Baltazar Porras , arzobispo emérito de Caracas, a España, donde se le rendiría un homenaje.

Manuel Touron, académico y jurista de la Universidad Complutense de Madrid, quien tuvo a su cargo el discurso de la sesión solemne de investidura en el histórico Monasterio de San Juan de los Reyes, en Toledo, condenó el motivo de la ausencia de Porras a su homenaje.

Se solidarizó con el alto representante de la iglesia venezolana y con el pueblo de ese país, por padecer “las injusticias de un tenebroso y violento régimen dictatorial”.

El prelado, nombrado cardenal por el Papa Francisco en 2016 con una rigurosa formación teológica en España, ha desempeñado una destacada labor religiosa y social en las últimas décadas , en las que fue actor y vocero decisivo en el proceso de beatificación de José Gregorio Hernández, primer santo venezolano.

Condena por impedir viaje del cardenal

“El primer caballero que, después de oficiar la santa misa, tenía que ser investido en esta ceremonia era su eminencia el cardenal Porras Cardozo”, dijo Touron al iniciar su discurso.

“Las autoridades ilegítimas le han impedido salir del país, obviando su alta jerarquía eclesiástica y, en un alarde de desprecio a la normativa diplomática internacional, invalidando su pasaporte diplomático expedido por la Secretaría de Estado del Vaticano”, expresó.

Lamentó, en nombre del “gran maestro de la Orden”, don Francisco de Borbón y von Hardenberg, Conde de Hardenberg, y del gran Priorato de España, la situación del cardenal Porras, quien se vio impedido de asistir a su tributo junto con don José Antonio Rodríguez Rodríguez, en presencia de representantes del Priorato de Venezuela.

“Nos solidarizamos con el cardenal Porras Cardozo, y con los miles de ciudadanos venezolanos que como él sufren las injusticias de un tenebroso y violento régimen dictatorial”, afirmó .

“Tiempo habrá, si Dios quiere, de recibir en España con los honores de nuestra orden al cardenal Porras Cardozo”, añadió e hizo votos para que encontrase la “serenidad necesaria para superar la injusticia cometida”.

