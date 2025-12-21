Victoria y David Beckham son bloqueados por Brooklyn en Instagram

El exfutbolista inglés David Beckham y su esposa Victoria Beckham posan en la alfombra roja con sus hijos Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz Beckham, en el estreno de "Beckham" en Londres el 3 de octubre de 2023.

MIAMI.- El distanciamiento familiar de Brooklyn Beckham con sus padres, Victoria y David Beckham , continúa escalando. A tempranas horas se informó que la pareja había dejado de seguir a su primogénito; sin embargo, Cruz Beckham, el tercer hijo del exfutbolista y la diseñadora desmintió los rumores.

En una publicación en las historias de Instagram, Cruz compartió un artículo del Daily Mail que aseguraba que sus padres habían dejado de seguir a Brooklyn. No obstante, el joven de 20 negó la información y señaló que tanto ellos como él fueron bloqueados por su hermano.

"NO ES CIERTO. Mis padres jamás dejarían de seguir a su hijo... Veamos los hechos con claridad. Se despertaron bloqueados... igual que yo", escribió.

Según People, Nicola Peltz Beckham, esposa de Brooklyn, tampoco sigue a David y Victoria en Instagram, ni ellos la siguen a ella.

Distanciamiento

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz no han asistido a los últimos eventos familiares, como el estreno del documental de Victoria o el desfile de su marca en la Semana de la Moda de París, así como tampoco en el cumpleaños de David, lo que dejó en evidencia que la relación entre las partes está quebrada desde hace algún tiempo.

Los rumores de tensión entre las parejas han estado presentes desde la boda en 2022, cuando trascendió que la diseñadora habría interrumpido el primer baile de los recién casados, provocando un momento incómodo para Nicola. Desde entonces, fuentes cercanas han revelado desacuerdos constantes entre ambas familias, especialmente en torno a la independencia del matrimonio y la influencia de los Beckham en la vida de Brooklyn.