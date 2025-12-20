Marco Rubio califica a la dictadura de Cuba como "terrorista e incompetente"

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio

LA HABANA - El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que cualquier Administración estadounidense aspiraría a un cambio radical en Cuba y reiteró sus críticas contra el régimen que gobierna la Isla desde hace más de 65 años, al que calificó de “terrorista e incompetente”.

Durante una rueda de prensa, el jefe de la diplomacia estadounidense fue consultado sobre si Washington desea un cambio de régimen en Cuba. Rubio respondió que esta postura no se limita a la actual Administración del presidente Donald Trump, sino que refleja una convicción compartida frente a un sistema que, a su juicio, destruyó al país y condenó a generaciones de cubanos al exilio y la miseria.

DIPLOMACIA Marco Rubio: EEUU "no permitirá" que relación con Colombia sea dañada por "cualquier problema" con Petro

VICTORIA DE LA DERECHA Marco Rubio felicita a Kast por su elección en Chile y espera cooperar en temas migratorios

“Creo que a cualquier Administración le gustaría ver una situación diferente. Fue un desastre. Es un desastre. No solo porque sean marxistas y terroristas. Son personas incompetentes que destruyeron ese país”, afirmó Rubio, según declaraciones citadas por CNN.

"Dictaduras aliadas"

Las palabras del secretario de Estado se producen en un contexto de la creciente presión internacional contra las dictaduras aliadas de La Habana, en particular el régimen venezolano encabezado por Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos acusa de liderar una estructura criminal vinculada al narcotráfico y al terrorismo.

En una conferencia ofrecida en Washington D.C, Rubio advirtió que América Latina atraviesa una peligrosa fractura entre naciones comprometidas con la libertad, la justicia y el Estado de derecho, y otras convertidas en "narcodictaduras" que operan al margen de la legalidad internacional. En ese escenario, sostuvo que ya no hay espacio para posturas ambiguas.

“Las reglas son claras: cooperación o aislamiento”, sentenció.

El funcionario fue especialmente contundente al referirse a Venezuela, a la que describió como una plataforma terrorista en el hemisferio occidental.

“Tenemos un régimen ilegítimo que coopera abiertamente con elementos terroristas y por eso consideramos el régimen de Maduro un régimen terrorista”, afirmó.

Rubio dejó claro que Estados Unidos no mantiene ni mantendrá relaciones con países comunistas, y mencionó de forma explícita a Nicaragua, Cuba y Venezuela como regímenes excluidos de cualquier esquema de cooperación bilateral.

"Deterioro de seguridad"

Al abordar la situación de México, el secretario de Estado reconoció el grave deterioro de la seguridad, con asesinatos de alcaldes, periodistas y el debilitamiento de las instituciones por el avance del crimen organizado. Sin embargo, adoptó un tono cauteloso al señalar que el Gobierno mexicano coopera actualmente con Estados Unidos en materia de seguridad más que en cualquier otro momento, aunque admitió que los desafíos persisten.

La posición de México volvió a estar bajo escrutinio tras las denuncias sobre envíos de buques petroleros a Cuba, señalados por legisladores estadounidenses como un posible mecanismo de financiamiento al régimen de Miguel Díaz-Canel. Rubio evitó una confrontación directa y optó por un mensaje diplomático.

“El Gobierno de México está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia. Queda mucho por hacer, pero tenemos cooperación”, declaró.

"Nuevas sanciones al chavismo"

Minutos después de la conferencia, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra siete personas vinculadas al chavismo, entre ellas familiares directos de Cilia Flores, esposa del dictador Nicolás Maduro, así como individuos cercanos al empresario panameño Ramón Carretero.

Según las autoridades estadounidenses, los sancionados participaron en operaciones financieras destinadas a sostener al régimen venezolano, reforzando así el mensaje de Washington de endurecer la presión contra las dictaduras y las redes criminales que amenazan la estabilidad democrática del hemisferio.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba