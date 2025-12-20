sábado 20  de  diciembre 2025
OPERACIÓN MILITAR

EEUU intercepta otro buque petrolero sancionado frente a costas de Venezuela

La Guardia Costera confiscó el barco en conjunto con el Departamento de Guerra, confirmó la secretario de Seguridad Nacional Kristi Noem, pero no dio detalles

Fuerzas militares estadounidenses durante la ejecución de una orden de incautación de un buque de petróleo crudo frente a la costa de Venezuela el 10 de diciembre.

Fuerzas militares estadounidenses durante la ejecución de "una orden de incautación de un buque de petróleo crudo frente a la costa de Venezuela el 10 de diciembre.

Captura de pantalla de video / @AGPamBondi
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En medio de tensiones crecientes en aguas del Caribe, EEUU interceptó y confiscó un segundo buque petrolero en el contexto de las sanciones frente a las costas de Venezuela, a 11 días de que fuerzas estadounidenses bloquearon en una operación conjunta un buque irregular que transportaba petróleo de ese país.

La información fue confirmada por la secretario de Seguridad Nacional, Kristi Noem, luego de que fuentes no oficiales dieron la versión que no identificaba al tanquero ni proporciona detalles sobre la tripulación

Esta operación se ejecuta a días de que el presidente Donald Trump aseguró que "pronto" habría ataques terrestres, luego de anunciar un bloqueo total de los buques petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, tras la incautación de un primer buque, en una escalada de presión sobre el régimen de Maduro.

En esa ocasión, el mandatario estadounidense aseguró que la flota en el Caribe “seguirá creciendo" hasta que Venezuela “devuelva” a EEUU “el petróleo, la tierra y otros activos que anteriormente nos robaron”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2002481990755627050&partner=&hide_thread=false

Otro petrolero con sanciones

Las autoridades de EEUU abordaron el buque en aguas cercanas a Venezuela y procedieron a su confiscación, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de operativos, aseguró la escueta información.

Las fuentes extraoficiales explicaron que esta operación es parte de la estrategia EEUU para hacer cumplir las sanciones que ha impuesto a buques y a entidades por operaciones ilícitas vinculadas con el régimen de Venezuela.

En el primer caso de interceptación, el buque iría a un puerto estadounidense y se seguiría un proceso legal para la incautación de petróleo, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en conferencia de prensa en la que reiteró que EEUU tiene la intención de incautar petróleo.

La operación fue ejecutada de manera conjunta con el Departamento de Justicia, el Departamento de Guerra y la Guardia Costera, precisó.

FUENTE: Con información de cnnenespañol, rtv.es, AFP

