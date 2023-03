EEUU mantiene a Cuba como país patrocinador del terrorismo

WASHINGTON.- El gobierno de Estados Unidos "no prevé" sacar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo , según afirmó el secretario de Estado Antony Blinken durante una audiencia ante el comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes.

La ley proporciona criterios muy claros para rescindir las designaciones y hay un listón extremadamente alto para hacerlo, explicó el jefe de la diplomacia del gobierno de Joe Biden, añadiendo que Cuba no ha alcanzado dicho listón.

ECONOMÍA Dictadura de Cuba admite no saber qué hacer con la crisis

El exsecretario de Estado, Mike Pompeo, reintrodujo a Cuba durante la administración de Donald Trump, en la lista de Estados que promueven el terrorismo en enero de 2021. Aunque no vinculó a Cuba con ninguna acción terrorista reciente, condenó su negativa a extraditar a los líderes de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia al gobierno del entonces presidente colombiano de derecha Iván Duque.

Además, Cuba se ha convertido en sitio de refugio de terroristas del ELN y la disidencia de la FARC.

La normalización de relaciones con la isla comunista no parece estar en la agenda de Biden, sobre todo desde la represión de las protestas de julio de 2021. Washington no solo mantuvo a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, de la que también forman parte Irán, Corea del Norte y Siria, sino que la incluyó en otra de naciones que no respetan la libertad religiosa.

A pesar de que en 2022 Washington y La Habana retomaron las negociaciones sobre el tema migratorio, en un contexto de éxodo récord de cubanos, principalmente hacia Estados Unidos, una normalización de relaciones con Cuba no parece inminente.

