Daños por terremotos en Venezuela pueden alcanzar USD 6.700 millones, un 6% del PIB según la ONU

Varias personas se encuentran frente a edificios de apartamentos dañados tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira, a unos 30 km al noroeste de Caracas, el 25 de junio de 2026.

Equipos de rescate buscan víctimas entre los escombros de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas, el 24 de junio de 2026.

NACIONES UNIDAS.- La ONU estimó el sábado que el doble terremoto en Venezuela causó daños físicos por 6.700 millones de dólares, equivalentes al 6% del PIB del país sudamericano.

La evaluación preliminar se basa en modelos sísmicos, imágenes satelitales y datos de población. Incluye las pérdidas en activos como la vivienda, pero no abarca la perturbación más amplia de la economía provocada por el desastre del miércoles, indicó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en un comunicado.

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El PNUD señaló que los dos sismos consecutivos afectaron importantes centros de población y actividad económica cerca de la costa norte de Venezuela, incluida la capital, Caracas, y los estados de La Guaira, Carabobo, Miranda, Yaracuy y Aragua.

"Los daños físicos directos se estiman en 6.700 millones de dólares (en un rango de 4.700 a 8.700 millones de dólares), debido a pérdidas en viviendas y activos económicos", indicó el comunicado.

"Esto no incluye los daños a infraestructura, la perturbación económica más amplia ni los costos de reconstrucción a largo plazo", añadió, y dijo que el impacto económico total podría ubicarse entre 1,5 y tres veces el costo de los daños directos.

FUENTE: Con información de AFP