sábado 27  de  junio 2026
TRAGEDIA

Daños por terremotos en Venezuela pueden alcanzar USD 6.700 millones, un 6% del PIB según la ONU

La evaluación preliminar se basa en modelos sísmicos, imágenes satelitales y datos de población. Incluye las pérdidas en activos como la vivienda

Equipos de rescate buscan víctimas entre los escombros de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas, el 24 de junio de 2026.

Equipos de rescate buscan víctimas entre los escombros de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas, el 24 de junio de 2026.

JUAN BARRETO / AFP
Varias personas se encuentran frente a edificios de apartamentos dañados tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira, a unos 30 km al noroeste de Caracas, el 25 de junio de 2026.

Varias personas se encuentran frente a edificios de apartamentos dañados tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira, a unos 30 km al noroeste de Caracas, el 25 de junio de 2026.

FEDERICO PARRA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NACIONES UNIDAS.- La ONU estimó el sábado que el doble terremoto en Venezuela causó daños físicos por 6.700 millones de dólares, equivalentes al 6% del PIB del país sudamericano.

La evaluación preliminar se basa en modelos sísmicos, imágenes satelitales y datos de población. Incluye las pérdidas en activos como la vivienda, pero no abarca la perturbación más amplia de la economía provocada por el desastre del miércoles, indicó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en un comunicado.

Lee además
El Nuncio Apostólico para Venezuela, Alberto Ortega Martín (centro), habla junto al Arzobispo de la Arquidiócesis de Caracas, Raúl Biord Castillo (izquierda), durante una conferencia de prensa en Caracas el 21 de abril.
ESPERANZA

Nuncio del Papa en Venezuela llama a la solidaridad tras la tragedia
Continúan labores de rescate en Venezuela tras los dos fuertes sismos del 24 de junio 2026
TRAGEDIA

Más personas sin hogar en Venezuela tras la fuerte réplica en el centro del país; rescate se centra en sobrevivientes

El PNUD señaló que los dos sismos consecutivos afectaron importantes centros de población y actividad económica cerca de la costa norte de Venezuela, incluida la capital, Caracas, y los estados de La Guaira, Carabobo, Miranda, Yaracuy y Aragua.

"Los daños físicos directos se estiman en 6.700 millones de dólares (en un rango de 4.700 a 8.700 millones de dólares), debido a pérdidas en viviendas y activos económicos", indicó el comunicado.

"Esto no incluye los daños a infraestructura, la perturbación económica más amplia ni los costos de reconstrucción a largo plazo", añadió, y dijo que el impacto económico total podría ubicarse entre 1,5 y tres veces el costo de los daños directos.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Avianca restaura vuelos entre Colombia y Venezuela tras terremotos

Un nuevo sismo de magnitud 4,8 sacude la costa de Venezuela

Ricky Martin y Kany García, entre los artistas boricuas que se movilizan por Venezuela

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tsunami, un perro de raza border collie, especializado en localización de personas bajo estructuras colapsadas
RESCATE

Tsunami, el perro rescatista que busca vidas entre los escombros en Venezuela

Imagen facilitada por la oficina de prensa de la presidencia de Venezuela que muestra a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (segunda por la derecha), y al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez (derecha), visitando la zona gravemente afectada por el terremoto en La Guaira, a unos 35 km al norte de Caracas, el 25 de junio de 2026.
TRAGEDIA

"Fuera, fuera", gritan residentes a Delcy Rodríguez en zona afectada por terremotos en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
DISCURSO

Trump alerta sobre el gran peligro del comunismo en el Partido Demócrata

Habla Helene Villalonga, presidente de AMAVEX.
CLAMOR

Organizaciones del exilio venezolano piden a Trump un TPS humanitario tras los terremotos en Venezuela

Jugadores de la selección de Uruguay se lamentan luego de caer ante España en un partido del Mundial, el 26 de junio de 2026.
FÚTBOL

Uruguay queda eliminado del Mundial en una desastrosa noche para Muslera

Te puede interesar

Se observa una bandera venezolana pintada en un muro dañado entre los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela
DAMNIFICADOS

Terremotos en Venezuela: ONU advierte que hasta 6,8 millones de personas podrían verse afectadas

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Esta vista aérea muestra edificios derrumbados en Catia La Mar, estado de La Guaira, Venezuela, el 27 de junio de 2026, tras los terremotos que azotaron la región. 
EMERGENCIA

Un nuevo sismo de magnitud 4,8 sacude la costa de Venezuela

Jóvenes promesas del deporte y los certámenes de belleza.
TRAGEDIA EN VENEZUELA

El doble terremoto en Venezuela apaga los sueños de jóvenes promesas del deporte y los certámenes de belleza

Voluntarios civiles se han volcado a rescatar víctimas y sobrevivientes entre los escombros, tras sismos en Venezuela del 24 de junio 
CATÁSTROFE

Venezuela: familiares de fallecidos trasladan los cuerpos en carros particulares

Tsunami, un perro de raza border collie, especializado en localización de personas bajo estructuras colapsadas
RESCATE

Tsunami, el perro rescatista que busca vidas entre los escombros en Venezuela