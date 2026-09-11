Juez de Ecuador libera a 28 tripulantes de barcos bombardeados por EEUU en operaciones contra el narco

Un grupo de pescadores detenidos es trasladado en un autobús de la Policía Nacional a la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) desde el puerto de Manta, Ecuador, el 4 de septiembre de 2026.

GUAYAQUIL.- Una jueza de Ecuador dejó en libertad a 28 tripulantes de dos de las seis embarcaciones bombardeadas por Estados Unidos en el Pacífico, en las últimas dos semanas. Los detenidos fueron llevados a audiencia por sus presuntos vínculos con el narcotráfico , pero la justicia determinó que no había indicios suficientes para procesarlos.

El Comando Sur de EEUU dijo que los barcos supuestamente operaban como estaciones flotantes de reabastecimiento de combustible para las lanchas que llevan droga hacia Norteamérica. Los tripulantes también fueron señalados por tener presuntos vínculos con Los Choneros, el grupo criminal más antiguo del país andino asociado al mexicano Cartel de Sinaloa, una de las cuatro bandas ecuatorianas consideradas terroristas por el Gobierno del presidente Donald Trump.

Los tripulantes liberados son de los barcos Montecristi, interceptado y hundido el pasado lunes, y el Don Rufo. Este último fue bombardeado el martes por la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, en coordinación con el Gobierno ecuatoriano.

La audiencia de los tripulantes de Don Rufo se realizó en la isla San Cristóbal, en Galápagos. Steven Alvia, abogado de este grupo de detenidos, indicó a EFE que la Fiscalía no presentó cargos porque no tenía pruebas suficientes.

Alvia señaló que el Ministerio Público podrá seguir "recabando información, practicando diligencias, tomando versiones, y si ya no encuentra elementos suficientes podrá solicitar el archivo definitivo de la causa".

Los barcos ecuatorianos hundidos por el ejército de Estados Unidos son "gasolineras en el mar" que abastecen a lanchas rápidas del narcotráfico, el general Henry Delgado, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, este viernes. Dijo que los operativos son realizados en aguas internacionales y la Marina ecuatoriana recibe un aviso para recoger a los tripulantes y llevarlos a un puerto para continuar con el proceso legal.

"Existe una coordinación con los Estados Unidos con la finalidad de, a través de información de inteligencia, poder determinar exactamente cuáles son los buques o lanchas que están siendo parte de la cadena logística del narcotráfico", aseguró Delgado.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, dijo el miércoles durante su visita a Quito que las operaciones no tienen intención de matar a pescadores, pero si acabar con el narcotráfico marítimo de las organizaciones criminales.

Situación de tripulantes

Los tripulantes del Montecristi y del Don Rufo se suman a los 28 del Conquista 2 y del OM2 que también quedaron en libertad y sin cargos. Por otra parte, hay 32 tripulantes de las embarcaciones María Candelaria y del Conquista 2 que están bajo libertad condicional, luego de ser procesados por el presunto delito de asociación ilícita.

En estos casos está pendiente la situación de 10 miembros del barco Don Rufo que no fueron detenidos por las fuerzas estadounidenses, pero la Armada ecuatoriana los localizó en el mar el jueves.

FUENTE: Con información de EFE/Primicias/AFP