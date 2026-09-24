jueves 24  de  septiembre 2026
ATAQUE TERRORISTA

El embajador de Israel en EEUU dice que su hijo lucha por su vida

Neria Leiter, de 39 años, fue sometido durante la noche a una "compleja cirugía cerebral" que duró varias horas, según el Centro Médico Shaare Zedek de Jerusalén.

El embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter (izquierda), camina junto a su hijo Noam Leiter tras ofrecer una declaración a la prensa en el hospital Shaarai Tzedek de Jerusalén el 24 de septiembre de 2026. &nbsp;

El embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter (izquierda), camina junto a su hijo Noam Leiter tras ofrecer una declaración a la prensa en el hospital Shaarai Tzedek de Jerusalén el 24 de septiembre de 2026.

 

ILIA YEFIMOVICH / AFP
Por Elena Moreno

El embajador Yechiel Leiter también arremetió contra el presidente francés, Emmanuel Macron, por centrarse en la violencia de los colonos durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU esta semana.

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En declaraciones a los periodistas frente a un hospital de Jerusalén, Leiter relató que regresó rápidamente a casa el miércoles después de que un atacante atropellara a su hijo Neria, reservista, quien registraba vehículos en un puesto de control cercano a un asentamiento israelí.

Neria Leiter, de 39 años, fue sometido durante la noche a una "compleja cirugía cerebral" que duró varias horas, según el Centro Médico Shaare Zedek de Jerusalén.

Leiter, que tenía previsto asistir el jueves al discurso del primer ministro Benjamin Netanyahu ante la ONU, declaró que la operación aumentó sus esperanzas. "Lograron estabilizarlo pero su vida sigue en peligro", declaró a los periodistas frente al centro médico.

Debate internacional

Criticó duramente a Macron, quien en su discurso ante la ONU del martes expresó su preocupación por las acciones israelíes en Cisjordania.

Leiter afirmó que Macron actuaba "por ignorancia, malicia o perversidad" al afirmar que "Hamás nunca hizo daño a los judíos en Judea y Samaria", utilizando el nombre bíblico de Cisjordania.

Las Naciones Unidas precisaron que hasta mediados de 2026 se registraron unos seis incidentes violentos relacionados con colonos contra palestinos o sus propiedades cada día en el territorio.

FUENTE: Con información de AFP/EUROPA PRESS

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