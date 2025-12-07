Ejército de Maduro está debilitado y vulnerable pese a su arsenal: "Una fortaleza construida sobre arena"

El ministro de Defensa del régimen, Vladimir Padrino (izq.), observando a un soldado que sostiene un Igla-S (un sistema de misiles tierra-aire portátil de fabricación rusa diseñado para ser operado por una sola persona) durante un ejercicio de entrenamiento en Caracas el 11 de noviembre de 2025.

CARACAS — A medida que aumentan las tensiones entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro , analistas advierten que el Ejército venezolano , aunque luce formidable en papel, está debilitado por años de corrupción, decadencia y control político, lo que dificulta su capacidad para enfrentar un ataque decidido de Washington.

En entrevista con Fox News, Isaías Medina, abogado internacional y exdiplomático venezolano, calificó a Venezuela como “una fortaleza construida sobre arena que envuelve a un régimen criminal ”, advirtiendo que cualquier intervención de EEUU debería enfocarse en desmantelar cárteles y no en invadir al país.

Medina destacó además que la densa población civil requiere cautela extrema y que las capacidades militares del país “lucen mejores en la teoría que en la práctica”, con equipos deteriorados y miles de oficiales políticamente designados desconectados de sus tropas de menor rango.

Sistemas aeronavales

Por su parte, el contralmirante retirado Mark Montgomery, director senior del Centro de Innovación Cibernética y Tecnológica de la Fundación para la Defensa de las Democracias, aseguró que la amenaza más significativa radica en los sistemas aeronavales de Venezuela, los cuales podrían neutralizarse rápidamente en los primeros días de una campaña estadounidense.

Sin embargo, enfatizó que cualquier operación terrestre sería compleja debido a la geografía, la población de 35 a 40 millones de personas y la limitada motivación del ejército profesional, estimado en 65.000 a 70.000 efectivos.

Montgomery indicó que una campaña aérea sería más eficiente que tácticas navales y recordó que, en operaciones antidrogas previas, los buques venezolanos pudieron ser detenidos con relativa facilidad mediante la coordinación de la Armada, la Guardia Costera y otros recursos.

Arsenal desigual

No obstante, advirtió que Venezuela posee un arsenal desigual, que incluye tanques T-72B, vehículos BMP-3, artillería Msta-S, sistemas de cohetes Smerch y Grad, así como entre seis y diez aviones Su-30MK2, y defensas aéreas como los S-300VM, Buk-M2E y Pechora-2M.

Jorge Jraissati, presidente del Grupo de Inclusión Económica, alertó sobre los riesgos políticos del régimen: “Solo el 20% de los venezolanos aprueba a Maduro, y durante más de una década no ha habido respeto a la voluntad de la población, mientras Caracas se alinea con regímenes antioccidentales que desestabilizan la región”, dijo, subrayando la preocupación de Washington por la profundización de los lazos de Venezuela con Irán, Rusia y China.

La evaluación de estos expertos sugiere que, aunque Venezuela no podría resistir una operación aérea directa de Estados Unidos, la complejidad de una intervención terrestre y la presencia de civiles hacen que cualquier acción deba planificarse con extremo cuidado.

FUENTE: Con información de Fox News