Ejército de Ecuador abate a cinco "terroristas" acusados de alianza para el tráfico de oro

En el centro de la imagen, el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, quien anunció nuevo operativo contra grupos terroristas el 2 de octubre de 2026

QUITO.- El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, difundió el viernes en sus redes sociales imágenes de algunos de los cinco "terroristas" abatidos por el Ejército durante un operativo. Señaló que formaban parte de una "alianza criminal" entre Los Lobos y el colombiano Comandos de la Frontera para la extracción ilegal de oro.

"Los terroristas están muertos, pero la promesa está viva: la cárcel o el infierno" , dijo Loffredo. Explicó que las personas abatidas forman parte de una alianza entre estos dos grupos para operar en la zona de Orellana, ubicada en el este de Ecuador.

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El funcionario del Gobierno del presidente Daniel Noboa celebró los resultados de la operación por cuanto los beneficios del tráfico ilegal de oro representan una importante fuente de financiamiento de los grupos armados y con estas acciones disminuye, en cierta manera, su capacidad operativa.

"El oro ilegal que llenaba los bolsillos de las mafias y que también financia vacunas, extorsiones y otras actividades criminales que golpean a las familias ecuatorianas fue neutralizado", señaló el ministro.

Este nuevo operativo ocurre días después de que militares ecuatorianos y estadounidenses realizaran de manera conjunta un despliegue en la provincia costera de Manabí. Allí fue abatido Carlos Germán Muñoz Jara, alias "Charlie", considerado "objetivo de alto valor" por sus vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Intimidación y extorsiones

Las autoridades ecuatorianas señalaron que el personal militar fue emboscado por integrantes de Grupos Armados Organizados que pertenecerían a Los Lobos y mantendrían una alianza criminal con el Bloque Central de la Montaña.

Según la versión oficial, estos grupos venían realizando acciones de intimidación y extorsión contra la población del sector. Ante la agresión, los militares reaccionaron de inmediato.

FUENTE: Con información de Europa Press/ El Comercio