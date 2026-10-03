sábado 3  de  octubre 2026
OPERATIVO

Ejército de Ecuador abate a cinco "terroristas" acusados de alianza para el tráfico de oro

"El oro ilegal que llenaba los bolsillos de mafias y que financia vacunas, y otras actividades fue neutralizado", dijo el ministro de Defensa del Ecuador

&nbsp;En el centro de la imagen, el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, quien anunció nuevo operativo contra grupos terroristas el 2 de octubre de 2026

 En el centro de la imagen, el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, quien anunció nuevo operativo contra grupos terroristas el 2 de octubre de 2026

Europa Press
Por Santiago Perales

QUITO.- El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, difundió el viernes en sus redes sociales imágenes de algunos de los cinco "terroristas" abatidos por el Ejército durante un operativo. Señaló que formaban parte de una "alianza criminal" entre Los Lobos y el colombiano Comandos de la Frontera para la extracción ilegal de oro.

"Los terroristas están muertos, pero la promesa está viva: la cárcel o el infierno", dijo Loffredo. Explicó que las personas abatidas forman parte de una alianza entre estos dos grupos para operar en la zona de Orellana, ubicada en el este de Ecuador.

Lee además
El secretatio Marco Rubio y su esposa a su llegada a Quito, Ecuador.
GIRA

Rubio llega a Ecuador para fortalecer nexos y cooperación
Un grupo de pescadores detenidos es trasladado en un autobús de la Policía Nacional a la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) desde el puerto de Manta, Ecuador, el 4 de septiembre de 2026.
SEGURIDAD

Juez de Ecuador libera a 28 tripulantes de barcos bombardeados por EEUU en operaciones contra el narco

El funcionario del Gobierno del presidente Daniel Noboa celebró los resultados de la operación por cuanto los beneficios del tráfico ilegal de oro representan una importante fuente de financiamiento de los grupos armados y con estas acciones disminuye, en cierta manera, su capacidad operativa.

"El oro ilegal que llenaba los bolsillos de las mafias y que también financia vacunas, extorsiones y otras actividades criminales que golpean a las familias ecuatorianas fue neutralizado", señaló el ministro.

Este nuevo operativo ocurre días después de que militares ecuatorianos y estadounidenses realizaran de manera conjunta un despliegue en la provincia costera de Manabí. Allí fue abatido Carlos Germán Muñoz Jara, alias "Charlie", considerado "objetivo de alto valor" por sus vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Intimidación y extorsiones

Las autoridades ecuatorianas señalaron que el personal militar fue emboscado por integrantes de Grupos Armados Organizados que pertenecerían a Los Lobos y mantendrían una alianza criminal con el Bloque Central de la Montaña.

Según la versión oficial, estos grupos venían realizando acciones de intimidación y extorsión contra la población del sector. Ante la agresión, los militares reaccionaron de inmediato.

FUENTE: Con información de Europa Press/ El Comercio

Temas
Te puede interesar

EEUU y Ecuador realizan operativo conjunto contra red del cartel Jalisco Nueva Generación

Analista destaca estrategia de Trump para encaminar la transición en Venezuela

La OEA crea grupo de diálogo para abordar la crisis democrática en Nicaragua

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La actriz estadounidense Halle Berry asiste a la 97.a edición de los Premios Óscar en el Teatro Dolby de Hollywood, California, el 2 de marzo de 2025.
CONTROVERSIA

Filtran mensajes de texto de Halle Berry con su ex por altercado con hijo en común

El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura.
POLÍTICA

Tras resolución de la OEA sobre Nicaragua, EEUU dice que "todas las opciones están sobre la mesa"

Un coche de ICE posicionado en la entrada del centro de detención.
INMIGRACIÓN

Procesos de inmigración no deben derivar en castigos según experto

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, habla junto al director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, durante una conferencia de prensa el 1 de julio de 2026 en Washington, D.C. El Departamento de Justicia celebró la conferencia de prensa para discutir los recientes avances en la investigación del departamento sobre la banda Tren de Aragua
SEGURIDAD

EEUU detiene a venezolano señalado de encabezar red financiera del Tren de Aragua

El atacante francés Kylian Mbappé celebra luego de anotar el primer gol de su equipo en un partido del Mundial contra Senegal, el 16 de junio de 2026.
Fútbol

Justicia francesa archiva la denuncia de Mbappé contra el PSG por acoso moral

Te puede interesar

Un coche de ICE posicionado en la entrada del centro de detención.
INMIGRACIÓN

Procesos de inmigración no deben derivar en castigos según experto

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Santiago Abascal. 
EXCLUSIVA

Santiago Abascal, líder de VOX y de Patriots Europa: "La Hispanidad es una gran obra de la que todos somos responsables"

Donald Trump, presidente de EEUU  video
RELACIONES

Trump sugiere la idea de instalar una base militar de EEUU en Venezuela

James Uthmeier, fiscal general de Florida, demanda a Pfizer. 
SALUD Y DERECHO

Florida demanda a Pfizer por presuntos engaños sobre vacuna COVID-19

Imagen referencial.
CESE DE COBERTURA

Casi 177.000 inmigrantes podrían perder Medicaid en Florida por nuevas reglas federales