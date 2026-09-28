lunes 28  de  septiembre 2026
Temporada

El ciclón Polo se aproxima a México y amenaza con daños severos

Apenas un puñado de casas y comercios en Puerto San Carlos tenían la víspera tablones de madera para proteger puertas y ventanas

Polo se acerca a México&nbsp;

Polo se acerca a México 

NOAA
Por Elena Moreno

PUERTO DE MÉXICO.- El ciclón Polo tiene previsto tocar tierra este lunes como huracán en un pequeño pueblo del Pacífico mexicano, donde las autoridades anticipan lluvias torrenciales, fuerte oleaje y daños severos.

Apenas un puñado de casas y comercios en Puerto San Carlos tenían la víspera tablones de madera para proteger puertas y ventanas.

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"Esperemos que no llegue tan fuerte", dijo a la AFP Marta Maldonado, una mesera de 62 años en un restaurante frente al mar y sin ningún tipo de protección. "Mañana seguro le ponen palos"... puede ser muy tarde, advirtieron las autoridades.

Este pequeño puerto de pescadores de casi 6.000 habitantes se encuentra en el camino de Polo, que avanza como huracán categoría 3 de 5 en la escala Saffir Simpson.

Y con esa potencia debe tocar tierra hacia el mediodía (19H00 GMT) aunque los fuertes vientos comenzarán en la mañana.

Los pronósticos descartaron en principio que Polo tocara tierra, pero cambió su trayectoria rumbo al estado de Baja California Sur, donde queda Puerto San Carlos.

Luego continuará su paso hasta el México continental el martes.

La temporada de ciclones en México se perfila muy intensa, particularmente en el Pacífico, debido al fenómeno de El Niño. Durante este evento las aguas de esa región se calientan significativamente, lo que favorece la formación de huracanes.

"Daños devastadores" -

Puerto San Carlos -que vive también del turismo, entre avistamiento de ballenas y paseos para pescar-- fue devastado en 2009 por un poderoso huracán, que arrasó con 75% de las viviendas, muchas de madera.

El jefe del servicio de meteorología de México, Fabián Vázquez, espera "algo muy severo" con Polo.

"Con categoría 3, pueden ser daños devastadores", explicó a la AFP por teléfono. Árboles caídos, casas de madera o con techo de lámina destruidas, cortes de carreteras y fallas en el suministro eléctrico aparecen en una lista de posibles efectos.

También pronostica inundaciones por mar de fondo o por las fuertes lluvias que se esperan.

"Es muy importante que la población se mantenga muy alejada de la costa y que evite de cualquier manera ir a zonas donde pudiera estar en riesgo o ser vulnerables, independientemente de la intensidad con la que vaya a llegar", agregó.

- Rachel -

Las autoridades municipales reforzaron barreras de contención que bordean el pueblo. También prevén evacuaciones. Hay unos 169 refugios habilitados.

Las fuerzas militares desplegaron casi 7.000 efectivos en el estado, donde además se suspendieron clases y trabajo presencial para empleados públicos.

La temporada de huracanes se extiende de mayo a noviembre y afecta cada año las costas del Pacífico y del Atlántico.

Mientras las autoridades siguen la evolución de Polo, los meteorólogos también vigilan a Rachel, una tormenta tropical con potencial de fortalecerse.

"Toda la semana se va a mover paralelo a la costa de México, pero justo hacia el fin de semana pudiera irse acercando también hacia Baja California Sur", señaló Vázquez.

FUENTE: Con información de AFP

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