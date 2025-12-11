El Congreso de Honduras denuncia un "golpe en curso"

Una caja con material electoral es transportada durante el recuento de votos en Tegucigalpa, el 4 de diciembre de 2025.

TEGUCIGALPA.- El Congreso Nacional de Honduras rechazó validar los resultados de las elecciones celebradas el pasado 30 de noviembre en el país y denunció un "golpe electoral en curso" ante la "injerencia externa", sin que de momento se hayan publicado los resultados oficiales.

"Denunciamos la existencia de un golpe electoral en curso, materializado mediante acciones coordinadas que afectaron gravemente la integridad, transparencia y legitimidad del proceso electoral celebrado en el país", afirmó la Comisión Permanente del Congreso Nacional de Honduras en un comunicado

El documento alerta de que "el Congreso Nacional no validará un proceso manchado por presiones internas de estructuras del crimen organizado vinculadas al narcotráfico y maras, como la salvadoreña MS-13", advirtió al tiempo que arremetió contra el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

"No funcionó conforme a lo establecido, que coincide con los audios presentados como prueba en la denuncia que actualmente está en proceso ante el Ministerio Público", han indicado los diputados. "Un pueblo sometido a amenazas no vota con libertad, por lo que las elecciones realizadas en tales condiciones carecen de plena validez democrática y jurídica", asegura el texto.

Los militares hondureños aseguran que "garantizarán" el traspaso de poder a quien resulte ganador de las elecciones presidenciales, cuyo escrutinio avanza en medio de denuncias de fraude, dijo este miércoles el jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández.

Los militares juegan un papel fundamental en el país centroamericano, donde han asestado varios golpes de Estado, el más reciente en 2009 contra el exmandatario Manuel Zelaya, esposo de la presidenta izquierdista Xiomara Castro.

"Nosotros hemos sido claros, lo hemos dicho, que respaldaremos y reconoceremos todos los resultados" que surjan del conteo de votos de las elecciones del 30 de noviembre por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), dijo el jefe del Estado Mayor Conjunto al canal privado Televicentro.

Roosevelt, cercano al actual gobierno, añadió que la institución armada aguarda por la proclamación del ganador para "garantizar (...) el traspaso de la presidencia de la República".

Conteo

El conservador Nasry Asfura, lidera el escrutinio con una ligera ventaja sobre Salvador Nasralla, quien denuncia un supuesto fraude a favor del empresario de la construcción.

Esas acusaciones son secundadas por la presidenta de izquierda Xiomara Castro y su candidata, Rixi Moncada, quien pidió la nulidad de los comicios.

Los resultados definitivos del escrutinio podrían tardar aún mientras concluye la revisión de unas 2,700 actas de votación con "inconsistencias".

FUENTE: Con información de Europa Press/ AFP