OEA pide "agilizar" escrutinio de presidenciales en Honduras

Un hombre observa los resultados provisionales de las elecciones presidenciales en el Consejo Nacional Electoral en Tegucigalpa, el 5 de diciembre de 2025.

WASHINGTON — Los observadores electorales de la OEA pidieron este sábado "agilizar" el escrutinio de las elecciones presidenciales de Honduras , donde después de casi una semana no ha sido proclamado un ganador.

El conteo de votos de los comicios del pasado domingo avanza a paso lento, con interrupciones y en medio de denuncias de supuesto fraude del presentador de televisión Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal (PL), de 72 años.

El empresario de derecha Nasry Asfura, de 67 años y apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump, lleva una leve ventaja sobre Nasralla, que según el Consejo Nacional Electoral (CNE) representa un empate técnico.

La Organización de Estados Americanos (OEA) "llama a agilizar el proceso de escrutinio, garantizando las medidas de trazabilidad que otorguen certeza en los resultados", consignó la misión electoral de la institución en un comunicado.

"Cabe señalar que los datos estadísticos recabados por los observadores de la OEA (...) confirman un resultado sumamente ajustado", señaló el organismo.

Irregularidades vistas por la OEA

En cuanto a la "gestión y procesamiento" del material electoral, la OEA destacó que "ha registrado demoras e intermitencias" y una "marcada falta de pericia" en las "soluciones tecnológicas", lo que ha causado "retrasos" en el escrutinio.

Hasta este sábado, con el 88,6% de las actas de votación escrutadas, Asfura, del Partido Nacional (PN, conservador), tiene 40,19% frente a 39,49% de Nasralla, según el CNE.

Nasralla denunció este sábado "errores graves" en el escrutinio, a la vez que pidió "tranquilidad" a sus seguidores, porque según el reglamento los contendientes tienen hasta el 29 de diciembre para una revisión del material.

Hay más de "5.000 actas donde ya comprobamos que existen inconsistencias y errores graves que están alterando la voluntad del pueblo", según Nasralla en la red social X, que asegura ser el ganador.

La falta de resultados definitivos de los comicios mantiene en la incertidumbre a los hondureños.

"Estamos esperando que sean claros, que dejen de estar con tanta incertidumbre (...) siempre es lo mismo" en todas las elecciones, declaró este sábado Juan Cruz, un desempleado de 50 años que transitaba por una céntrica calle de Tegucigalpa.

