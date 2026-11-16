lunes 16  de  noviembre 2026
Vaticano

El papa León XIV agradece a los peruanos "por su participación, su presencia y su acogida"

EL pontífice culminará con una multitudinaria misa en una base aérea de Lima su primera gira por Latinoamérica

Pope Leo XIV celebrates mass at the square in front of the Basilica of Our Lady of Lujan in Lujan, Buenos Aires province, Argentina on November 11, 2026.&nbsp;

Pope Leo XIV celebrates mass at the square in front of the Basilica of Our Lady of Lujan in Lujan, Buenos Aires province, Argentina on November 11, 2026. 

AFP
Por Elena Moreno

LIMA.- El papa León XIV agradeció este lunes a todos los peruanos "por su participación, su presencia y su acogida" durante los seis días de su apoteósica visita a Perú, su país adoptivo, que cerrará en las próximas horas con una multitudinaria misa en Lima, la capital del país.

"Quiero agradecer a todos ustedes por su participación, presencia y acogida, por haber acompañado a un servidor durante estos días", señaló el papa en un breve mensaje desde el balcón de la Nunciatura Apostólica, en el distrito limeño de Jesús María.

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León XIV comenzó de esa manera las actividades del último día de su viaje oficial a Perú, que continuarán con una visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el Callao, la provincia provincia portuaria colindante con Lima.

Posteriormente, el pontífice culminará con una multitudinaria misa en una base aérea de Lima su primera gira por Latinoamérica, que también lo llevó a Uruguay y Argentina, ya que desde ahí partirá directamente hacia el aeropuerto internacional de la capital peruana para regresar a Roma.

El Papa es esperado por cientos de miles de personas en la Base Aérea de Las Palmas, en el distrito limeño de Surco, tras haber dedicado seis días de viaje a su país del que también posee la nacionalidad.

El Gobierno de Perú ha declarado en festivo no laborable para el sector público, mientras que las líneas de transporte han acondicionado rutas y horarios extraordinarios para poder trasladar a los asistentes durante toda la madrugada del lunes y en su retorno a sus hogares al final de la celebración.

FUENTE: Con información de AFP

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