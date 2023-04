El "pelotero" Díaz Canel se divierte mientras Cuba se despedaza

En una reunión que sostuvo con miembros de su Gobierno el pasado 31 de marzo, Díaz-Canel dijo que la inflación "no se puede permitir" en Cuba y que "la Revolución no se hizo para eso". No obstante, tuvo que admitir que el problema no se resolvería de inmediato.

Pero el gobernante no parece haber perdido el sueño ni la disposición para jugar pelota y aprovecharla para su propaganda política, por el hecho de no poder darle una rápida solución a una cuestión que golpea a los cubanos desde hace más de tres años y empeora.

Los cubanos le recordaron la crítica situación del país en los comentarios a una publicación en Facebook del medio oficial Invasor, que informó sobre el resultado del partido y celebró la "ocasión para el esparcimiento y la confraternización entre veteranos y jóvenes, que demostraron su pasión por el deporte nacional".

"Como les gusta gastar recursos en política (camuflada por el deporte), para ese tipo de eventos sí hay de todo", criticó el usuario José Martín.

"¿El país se cae a pedazos y juegan baseball?", cuestionó Yasser Ches.

"Con tantos problemas que hay y él tan campana como si todo estuviera OK", escribió Yanelis Munero.

"Quédivertido! #MientrasYoNoTengoArroz #NoHayNadaQueComer #ContraElMLCNiEnLaPelota", ironizó Armando Mesa.

Lis Cuesta Peraza, esposa de Díaz-Canel, que el año pasado lo bautizó como el dictador de su corazón, ahora lo llamó su "pelotero favorito", al compartir fotos de su cónyuge con su uniforme de pelotero en Twitter.

"Mi pelotero favorito hoy de victoria con sus compañeros veteranos y juveniles", escribió Cuesta Peraza, y su comentario fue compartido por la Presidencia de Cuba. Como ya es habitual con sus publicaciones en la red social, esta no fue bienvenida por los usuarios.

"El singao mayor", fustigó Pedro Andante 21. "Cómo está el circo", dijo el usuario Cubano USA, mientras Gustavo Balladares llamo a Díaz-Canel "asesino".

"El nivel cada día más nauseabundo, Presidencia retuiteando lo que escribe la chancletera mayor, la más vulgar, ordinaria y mediocre de las cubanas. ¡Van bien!", escribió Reinaldo Echeverría.

FUENTE: DIARIO DE CUBA