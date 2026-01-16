viernes 16  de  enero 2026
VENEZUELA

El régimen chavista libera a presos políticos europeos tras presiones de Washington

El gobierno de la República Checa confirmó este viernes la liberación de su ciudadano Jan Darmovzal, junto a otros ciudadanos de Irlanda, Rumania, Alemania, Albania, Ucrania y Países Bajos

Vista general del edificio El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas, el 12 de septiembre de 2022.&nbsp;

Vista general del edificio El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas, el 12 de septiembre de 2022. 

Yuri CORTEZ / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El régimen chavista liberó la madrugada de este viernes a varios ciudadanos extranjeros detenidos en el país, entre ellos nacionales de República Checa, Irlanda, Rumania, Alemania, Albania, Ucrania y Países Bajos, en el marco de un proceso de excarcelaciones que se ha intensificado en las últimas semanas a petición de la administración de Donald Trump.

El gobierno de la República Checa confirmó este viernes la liberación de su ciudadano Jan Darmovzal, quien permanecía encarcelado en Venezuela desde septiembre de 2024. En una rueda de prensa celebrada en Praga, el primer ministro Andrej Babis y el ministro de Exteriores, Petr Macinka, señalaron que Darmovzal fue puesto en libertad “tras varias semanas de intensas negociaciones” y que un avión checo fue movilizado para su repatriación.

Fue liberado junto con un grupo de prisioneros de Irlanda, Rumania, Alemania, Albania, Ucrania y Países Bajos”, indicó Macinka, confirmando el carácter multinacional de las excarcelaciones.

El régimen venezolano había detenido a Darmovzal bajo la acusación de participar en un supuesto complot para asesinar al dictador Nicolás Maduro y derrocar al régimen, cargos que fueron rechazados por su familia y por organizaciones defensoras de derechos humanos.

“Es una gran noticia”

Desde Ucrania, donde se encontraba en visita oficial, el presidente checo Petr Pavel celebró públicamente la liberación de su compatriota y destacó la cooperación con socios internacionales, entre ellos Washington y la Unión Europea (UE), para lograr un desenlace favorable.

“La liberación de Jan Darmovzal, que permaneció injustificadamente recluido en duras condiciones durante casi año y medio, es una gran noticia que esperábamos desde hacía mucho tiempo”, expresó en un mensaje leído ante la prensa.

El padre del ciudadano liberado, Oldich Darmovzal, describió el proceso como una etapa marcada por la tensión y la incertidumbre. “Era mucha tensión todos los días”, relató, al referirse a la lentitud y fragmentación con la que se produjeron las excarcelaciones anunciadas por el régimen.

En paralelo, el régimen encabezado por Delcy Rodríguez informó de la liberación de 116 presos detenidos en cárceles venezolanas, aunque organizaciones civiles han cuestionado esa cifra. La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), vinculada a la líder opositora María Corina Machado, contabiliza 76 presos políticos excarcelados, mientras que la ONG Foro Penal eleva la cifra a 84 solo desde la semana pasada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HimiobSantome/status/2012169239143026729&partner=&hide_thread=false

Liberados holandeses y alemanes

Según el balance más reciente de Foro Penal, 201 personas arrestadas por motivos políticos han sido liberadas en las últimas semanas, aunque alrededor de 800 continúan encarceladas en Venezuela.

El director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, informó en la red social X que durante la noche y la madrugada se reportaron “varias excarcelaciones de venezolanos y de un grupo importante de extranjeros”.

Entre ellos, confirmó la liberación de ciudadanos holandeses y alemanes detenidos arbitrariamente en distintos operativos desde 2024. De acuerdo con el reporte de la ONG, ya fueron excarcelados y se encuentran en camino a sus hogares los ciudadanos holandeses Willem Frederik de Roodes y Angelique Brigitte Corneille, ambos detenidos arbitrariamente el 18 de junio de 2025, así como Justin van der Randen, arrestado el 25 de diciembre de 2024.

Asimismo, confirmó la liberación de los ciudadanos alemanes Oleg Ziesmann, detenido arbitrariamente el 7 de enero de 2025; Gunter Sandau, arrestado el 7 de noviembre de 2024; y Pascal Dominik Burton, detenido el 4 de julio de 2025.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HimiobSantome/status/2012256258250674336&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información de Infobae / redes sociales

