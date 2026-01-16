Revelan detalles del operativo clandestino que sacó a María Corina Machado de Venezuela

La líder democrática y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, fue rescatada por el equipo Brave Bull Rescue

MIAMI.- La difusión de un video inédito del operativo clandestino que permitió la salida de la líder democrática y Premio Nobel de la Paz , María Corina Machado , de Venezuela en diciembre pasado ha revelado los momentos más críticos de una misión marcada por el sigilo, la tensión y el riesgo extremo.

El material audiovisual, presentado como evidencia del rescate, documenta paso a paso la operación coordinada por el equipo Brave Bull Rescue, identificado bajo el nombre en clave “Toro Bravo”, y recoge testimonios directos de la propia líder venezolana y de los responsables de la misión.

VISITA SIGNIFICATIVA María Corina Machado al salir de la Casa Blanca: "Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela"

“Soy María Corina Machado, estoy a salvo y muy agradecida con Brave Bull”, declara la Premio Nobel de la Paz en el video, mientras se escuchan de fondo el viento y el fuerte oleaje, confirmando su llegada segura tras abandonar territorio venezolano.

Uno de los integrantes clave del operativo, identificado como Brian, explicó el contexto de la misión en una grabación fechada el 9 de diciembre. “Hoy es 9 de diciembre. Los chicos y yo estamos en Curazao, saliendo en un barco para buscar a María Corina Machado. Llevamos aquí más de un mes, entrando y saliendo de la región, trabajando en operaciones en Venezuela, pero este es el gran reto”, relató.

Hermetismo

Minutos más tarde, el mismo rescatista describía la incertidumbre del momento: “Hace tiempo que no sabemos nada del barco uno, no tienen comunicación. Así que nos quedaremos aquí un rato y, bueno, es lo que hay”, reflejando la fragilidad de la operación.

Las imágenes muestran también la llegada de Machado al punto de extracción y la coordinación final del escape por vía marítima. “¿Tienes una maleta o un bolso?”, pregunta uno de los rescatistas. “Sí, tengo una… estoy hablando por teléfono”, responde la líder venezolana, evidenciando el nivel de tensión y precisión logística requerido para evitar la detección por parte del régimen de Nicolás Maduro.

De acuerdo con The Wall Street Journal, la operación se mantuvo bajo absoluto hermetismo por razones de seguridad. “Coordinamos que ella iba a salir por una zona específica para que no volaran la embarcación”, reveló una persona cercana al operativo al citado diario. Funcionarios estadounidenses confirmaron que el sigilo fue clave para proteger la integridad física de todos los involucrados.

La salida comenzó con Machado disfrazada y usando una peluca, y obligó a atravesar un extenso dispositivo de seguridad. Según una fuente citada por The Wall Street Journal, “Machado y dos personas que la ayudaron a escapar pasaron por 10 puestos de control militares, evitando ser capturados cada vez”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DC_Draino/status/2012156628879953963&partner=&hide_thread=false NEVER BEFORE SEEN VIDEO of Maria Machado’s rescue from Venezuela before Maduro was captured.



She was secretly smuggled through guarded checkpoints by a Tampa-based nonprofit group of Special Operations Veterans called @greybullrescue in Operation Golden Dynamite.



If Maduro’s… https://t.co/GXy7urFljk pic.twitter.com/bw5e6F84o6 — DC_Draino (@DC_Draino) January 16, 2026

En lancha hasta Curazao

Tras superar los controles, la líder opositora cruzó en una lancha de pesca, enfrentando mar agitado y fuertes vientos, hasta alcanzar Curazao, ubicada a unos 65 kilómetros de la costa venezolana.

La dimensión internacional del operativo quedó en evidencia cuando aviones F-18 de la Armada de Estados Unidos sobrevolaron la ruta durante unos 40 minutos, mientras Machado, ya en la isla, abordaba un avión privado con destino a Noruega.

El trayecto incluyó varias escalas técnicas y un desplazamiento final de más de 9,000 kilómetros, que concluyó en Oslo en la madrugada del jueves. Allí, Machado logró reencontrarse con aliados y familiares antes de participar en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz.

La líder democrática expresó telefónicamente al presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes: “Les contaré lo que tuvimos que pasar, y tanta gente que arriesgó su vida para que yo pudiera llegar a Oslo. Estoy muy agradecida, y esto es una muestra de lo que significa este reconocimiento para el pueblo venezolano”.

“Venezuela nació de la audacia”

Durante la ceremonia, el discurso de Machado fue leído por su hija, Ana Corina Sosa Machado, quien citó a la líder venezolana al situar la lucha venezolana en un contexto histórico: “Venezuela nació de la audacia, moldeada por una fusión de pueblos y culturas”.

En el mismo acto, Frydnes denunció que “los regímenes autoritarios aprenden unos de otros”, y vinculó al régimen de Maduro con aliados como Cuba, Rusia, Irán, China y Hezbolá, señalando que el Comité Nobel ha documentado una extensa lista de violaciones a los derechos humanos, incluidas torturas y la detención de más de 200 menores tras las elecciones de 2024.

El episodio concluyó con un llamado explícito del Comité Noruego del Nobel y de líderes internacionales para que Nicolás Maduro acepte los resultados electorales y permita una transición democrática en Venezuela.

FUENTE: Con información de Infobae / The Wall Street Journal