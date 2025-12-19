El riesgoso periplo de María Corina Machado para llegar al Premio Nobel

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado (izquierda), salta una valla de seguridad para saludar a sus seguidores reunidos frente al Grand Hotel en Oslo, Noruega, en la madrugada del 11 de diciembre de 2025.

CARACAS.- María Corina Machado debió realizar un riesgoso periplo para evadir la persecución del régimen de Nicolás Maduro y salir del país, tras casi un año de clandestinidad, con destino a Oslo, Noruega.

El 10 de diciembre le fue concedido, en esa ciudad, el Premio Nobel de la Paz. Pese a que no estuvo en la ceremonia en el ayuntamiento, donde fue representada por su hija Ana Corina Sosa, la líder opositora logró arribar a la capital nórdica en la madrugada del 11 de diciembre. El premio concedido, y que reconoce la lucha política por la democracia, consta de una medalla de oro, un diploma y 1,2 millones de dólares.

“Aunque no podrá llegar a la ceremonia ni a los actos de hoy, nos alegra profundamente confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo”, informó el Instituto Nobel, la mañana del 10 de diciembre. También difundió el audio de una conversación telefónica con Machado y calificó su desplazamiento como “un viaje en una situación de extremo peligro”.

La dirigente de 58 años inició su trayecto 48 horas antes la ceremonia del Nobel y completó un recorrido de casi nueve mil kilómetros para llegar a la capital noruega.

"Quiero aprovechar para agradecer a todos esos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para que yo pudiera estar aquí hoy. Algún día podré contarlo —no quiero ponerlos en riesgo ahora, por supuesto", señaló María Corina durante una rueda de prensa con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

La dirigente política había tenido una última aparición pública en su país el pasado 9 de enero, en medio de las manifestaciones de protesta por el fraude de Nicolás Maduro denunciado por la oposición democrática, tras las presidenciales del 28 de julio de 2024. Estas manifestaciones se hicieron en un clima de creciente represión y dejaron miles de detenidos.

De acuerdo con versiones de la prensa internacional, la operación Golden Dynamite (Dinamita Dorada) propició el traslado de Machado desde Caracas hasta la costa venezolana, para luego viajar en lancha hacia la vecina isla de Curazao. Desde allí, la líder abordó un vuelo privado con destino a Oslo y escala en el aeropuerto de Bangor, en Maine (EEUU).

10 alcabalas del régimen

El operativo de extracción de María Corina Machado de Venezuela, de acuerdo con The Wall Street Journal (WSJ), inició el lunes 8 de diciembre en la tarde. La dirigente debió iniciar un tenso viaje de peligro extremo durante 10 horas y lograr pasar 10 alcabalas o puestos de control militar. La dirigente, acompañada por dos personas, tuvo que disfrazarse y usar peluca para evitar ser reconocida y capturada por los organismos de seguridad del régimen.

Según la versión del WSJ, Machado “descansó unas horas antes de la siguiente etapa de su travesía: un peligroso viaje a través del mar Caribe hasta Curazao. Ella y sus dos acompañantes partieron en una típica lancha de pesca de madera a las cinco de la mañana, con fuertes vientos y mar picado que los ralentizaron”.

La líder y sus acompañantes habrían llegado a Curazao a las 3:00 de la tarde del martes. Allí fue recibida por “un contratista privado especializado en extracciones”.

De acuerdo con el diario estadounidense, María Corina Machado se registró en un hotel y pasó la noche en la isla caribeña. Apoyo de EEUU “Sí, recibimos ayuda del Gobierno de Estados Unidos”, respondió María Corina Machado a una pregunta de AFP durante la rueda de prensa que ofreció desde Oslo el 12 de diciembre.

El plan de escape de la Premio Nobel de la Paz incluyó, según la versión de The Wall Street Journal, una llamada clave para la seguridad del desplazamiento. “El grupo hizo una llamada importante al Ejército estadounidense antes de partir, advirtiendo a las fuerzas estadounidenses en la región sobre los ocupantes de la embarcación. Estados Unidos ha bombardeado más de 20 embarcaciones similares en los últimos tres meses, en las que han muerto más de 80 personas a las que acusa de tráfico de drogas”, registró WSJ.

También se narró que, casi de forma simultánea al momento en que la lancha donde iba Machado surcaba el mar, dos aviones F18 de la Armada de Estados Unidos sobrevolaron el Golfo de Venezuela trazando círculos cerca de la ruta de escape, esto como medida de disuasión y vigilancia. En el Aeropuerto Internacional Hato de Willemstad (Curazao), la dirigente venezolana abordó un jet privado Legacy 600, matrícula mexicana, que había partido desde Miami.

La aeronave tiene como base el Aeropuerto Internacional de Querétaro y es operada por JetVip Business Aviation.

Fractura vertebral

Según el medio noruego Aftenposten, María Corina Machado, sufrió una fractura en una de su vertebras durante su peligrosa salida de Venezuela y espera indicaciones médicas para su tratamiento. La lesión se produjo en el trayecto marítimo bajo condiciones climáticas extremas y luego de superar pasar controles militares. La vocera de la dirigente, Magalli Meda, dijo que Machado fue examinada en el Hospital Universitario Ullevål de Oslo.

El fiscal general al servicio de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, advirtió que la salida de Machado de Venezuela equivale a una fuga. “Al estar fuera de Venezuela y tener numerosas investigaciones de carácter penal, se considera prófuga”, señaló Saab, afín al régimen.

FUENTE: Con información del DIARIO LAS AMÉRICAS, AFP, Infobae, CNN