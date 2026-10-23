EEUU pone bajo control data secreta del SEBIN, policía de Diosdado Cabello, según medio

Sede del servicio de inteligencia (Sebin) en Caracas, más conocido como El Helicoide.

MIAMI.- Autoridades de EEUU tienen bajo su control data ciudadanos militares y civiles de Venezuela que forman parte del archivo secreto del SEBIN, policía de inteligencia que maneja el ministro Diosdado Cabello, y que son supervisados para el trámite migratorio en territorio estadounidense, informó un medio español.

La información sostiene una supuesta supervisión de servicios de inteligencia estadounidense de las operaciones del cuerpo policial señalado de ser uno de los organismos de brutal represión política del chavismo.

Se basa en que autorizaciones de ingreso a territorio estadounidense habrían sido denegadas, luego de años sin tener dificultades ni obstáculos consulares, según fuentes.

EEUU y estrategia de seguridad

El comandante Jesús Romero, exoficial de inteligencia militar de EEUU, precisó que la actuación que supondría una intervención directa del organismo, responde más bien a estrategias de seguridad americanas en materia de inmigración.

“Antes del 3 de enero, EEUU no tenía manera de corroborar información con Venezuela en el tema migratorio, porque no la suministraba, y por eso aquí ingresaron miembros del Tren de Aragua y detuvieron a cientos de personas”, afirmó.

Según la información, el acceso a la documentación de venezolanos tendría la venia de Cabello en el marco de la relación entre Caracas y Washington, en momentos en que el gobierno de Trump afina decisiones para su seguridad interna y para una futura transición.

Data del SEBIN

La aparición de la documentación en manos del servicio migratorio de EEUU coincide con informaciones del periodista David Placer en la red Instagram acerca de la supuesta penetración estadounidense en el SEBIN y sus operaciones en todo el territorio venezolano.

Para ello, cargos altos y medios habrían facilitado información reservada, indicó el reporte.

Agregó que lo que está claro es que los expedientes que custodiaba la policía chavista se estarían utilizando para evaluar las solicitudes de visa al país.

Una versión que Romero consideró razonable a la luz de operaciones especiales en las que participó.

“En Dallas, en 2025, se formó una fuerza de tarea para investigar a un individuo que en Venezuela estaba señalado de asesinar a tres personas en Maracaibo (capital del estado Zulia) y fue detenido en ese país. Pero 17 días después, el hombre entró a EEUU por la frontera sur de Arizona. El sistema migratorio lo dejó pasar a pesar de que la información era pública y tenía orden de arresto de Interpol, explicó Romero.

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FUENTE: Entrevista al comandante Jesús Romero, exoficial de inteligencia de EEUU; abc.es