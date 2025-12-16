María Corina Machado lanza alerta mundial ante detención de otro de sus colaboradores

CARACAS.- La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado , lanzó una alerta mundial este lunes 15 de diciembre luego de que el régimen de Nicolás Maduro detuvo a otro de sus colaboradores de la organización Vente Venezuela.

"El régimen de Nicolás Maduro secuestró esta mañana a Melquíades Pulido, nuestro coordinador de Gestión Pública. Lo interceptaron, le dijeron que estaba solicitado y se lo llevaron a la fuerza. Maduro es responsable de la vida y la salud de Melquíades", escribió la también líder opositora a través de su cuenta en la red social X.

Machado señaló que el activista tiene 70 años, sufre de Parkinson y presenta una condición de coagulación que requiere atención médica de extremo cuidado para evitar infartos o accidentes cerebro-vasculares.

"Melquíades es un hombre íntegro y brillante, economista e ingeniero, parte fundamental de nuestro Programa de Gobierno Venezuela Tierra de Gracia. Liberaremos a cada uno de nuestros compañeros secuestrados y con ellos a Venezuela también", aseguró la dirigente.

Terrorismo de Estado

Por su parte, Vente Venezuela denunció que el régimen chavista "continúa la represión sistemática, sigue aumentando la cifra de presos políticos y con ella, la urgencia de actuar ante el terrorismo de Estado contra los venezolanos". A su vez, exigieron la libertad inmediata para Melquiades Pulido y todos los presos políticos.

El abogado Marino Alvarado, defensor de derechos humanos, sostuvo que preocupa la continuidad de las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas como "expresión del crimen de lesa humanidad de persecución".

Manifestó que también preocupa la posibilidad que se incremente el sufrimiento de quien sobrevive día a día ante una inflación creciente y bajos salarios en Venezuela.

FUENTE: Con información de María Corina Machado /Vente Venezuela