martes 16  de  diciembre 2025
María Corina Machado lanza alerta mundial ante detención de otro de sus colaboradores

Maduro es responsable de la vida y la salud del activista Melquíades Pulido, advirtió la líder opositora María Corina Machado

La líder política de Venezuela, María Corina Machado.

La líder política de Venezuela, María Corina Machado.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, lanzó una alerta mundial este lunes 15 de diciembre luego de que el régimen de Nicolás Maduro detuvo a otro de sus colaboradores de la organización Vente Venezuela.

"El régimen de Nicolás Maduro secuestró esta mañana a Melquíades Pulido, nuestro coordinador de Gestión Pública. Lo interceptaron, le dijeron que estaba solicitado y se lo llevaron a la fuerza. Maduro es responsable de la vida y la salud de Melquíades", escribió la también líder opositora a través de su cuenta en la red social X.

Venezuela, el régimen de Maduro arreció prácticas de terrorismo de Estado, denunciadas por la CIDH, el 17 de agosto de 2024.
Régimen de Maduro arrecia represión y detiene a jefes sindicales de los trabajadores
A Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, lo detuvieron la primera semana de enero en Caracas.
Edmundo González califica la condena del régimen chavista a su yerno de "venganza política"

Machado señaló que el activista tiene 70 años, sufre de Parkinson y presenta una condición de coagulación que requiere atención médica de extremo cuidado para evitar infartos o accidentes cerebro-vasculares.

"Melquíades es un hombre íntegro y brillante, economista e ingeniero, parte fundamental de nuestro Programa de Gobierno Venezuela Tierra de Gracia. Liberaremos a cada uno de nuestros compañeros secuestrados y con ellos a Venezuela también", aseguró la dirigente.

Por su parte, Vente Venezuela denunció que el régimen chavista "continúa la represión sistemática, sigue aumentando la cifra de presos políticos y con ella, la urgencia de actuar ante el terrorismo de Estado contra los venezolanos". A su vez, exigieron la libertad inmediata para Melquiades Pulido y todos los presos políticos.

El abogado Marino Alvarado, defensor de derechos humanos, sostuvo que preocupa la continuidad de las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas como "expresión del crimen de lesa humanidad de persecución".

Manifestó que también preocupa la posibilidad que se incremente el sufrimiento de quien sobrevive día a día ante una inflación creciente y bajos salarios en Venezuela.

FUENTE: Con información de María Corina Machado /Vente Venezuela

