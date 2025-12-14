María Corina Machado señala que para lograr la libertad venezolana hace falta "la fuerza"

También fue homenajeada en Canadá la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien saluda desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, en la madrugada del 11 de diciembre de 2025.

MIAMI.- María Corina Machado , líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, llamó a incrementar la presión contra el dictador Nicolás Maduro para que "entienda que su tiempo se ha acabado".

En una entrevista con la cadena estadounidense CBS, Machado señaló que "para mantener la libertad y alcanzarla, se necesita fuerza" porque "lo contrario sería la paz de los muertos".

La dirigente puntualizó que la oposición democrática venezolana no está involucrada en las operaciones militares desplegadas por la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la lucha contra el narcotráfico.

"Ni estamos involucrados, ni nos involucraremos, en las políticas de seguridad nacional de otra nación", expresó la líder opositora, que esta semana ha recibido el galardón en Oslo (Noruega) tras abandonar su país.

A su juicio, la posibilidad de una "guerra civil" en Venezuela está fuera de todo debate porque la sociedad venezolana "es la más cohesionada de la región y me atrevería a decir del mundo".

Refugio para el crimen

Por otra parte, Machado describió al régimen de Nicolás Maduro como delictivo y el cual ha transformado al país en "un refugio para el crimen internacional y las actividades terroristas, empezando por Rusia, Irán, Cuba, Hezbolá, Hamás, la guerrilla colombiana, los cárteles de la droga que operan libremente y en colaboración con Maduro y su régimen".

Puntualizó: "Como toda estructura criminal, sufre cuando se interrumpen los flujos de sus actividades delictivas", ha remachado en una declaración de respaldo a las operaciones norteamericanas.

"Era fundamental aplicar la ley, y lo llevamos pidiendo durante años, y por fin está sucediendo. Por eso creo que el régimen tiene los días contados", indicó.

Preguntada sobre si estaría dispuesta a aceptar una invasión estadounidense, Machado respondió que aceptará "cada vez más presión para que Maduro comprenda que tiene que irse, que su tiempo se ha agotado".

"Insistiré en algo que he dicho varias veces: este no es un cambio de régimen convencional. No se puede comparar con otros casos, como en países de Oriente Próximo, donde hubo elecciones. El cambio de régimen goza del mandato del 70% de la población", afirmó.

A su vez, agregó: "Y lo que necesitamos es apoyo para hacer cumplir esa decisión".

La dirigente pidió que se emprendan contra Maduro "todas las acciones legales a través de la aplicación de la ley, no solo de Estados Unidos, sino también de otros países del Caribe, Latinoamérica y Europa que bloquean aún más las actividades ilegales del régimen".

Insistió en que el objetivo de ello es el de "aumentar el coste" que representaría para Maduro "permanecer en el poder por la fuerza" porque "una vez que se llega a un punto en que el precio de permanecer en el poder es mayor que el precio de dejarlo, el régimen se desmoronará", momento en el que Machado contempla la apertura de una "transición negociada".

FUENTE: Con información de Europa Press