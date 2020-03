Embajada de EEUU en Venezuela reitera que sanciones excluyen insumos médicos

Estas declaraciones fueron hechas después de que varios integrantes de la dictadura venezolana insistieran en que el país no está preparado para enfrentar la pandemia del Covid-19 debido a las sanciones de EEUU.

El sector salud protestó este jueves en los alrededores del Hospital de niños J. M. de los Ríos, en Caracas, en demanda por mejoras a la calidad de atención debido a las carencias que enfrentan las unidades hospitalarias por la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela.

El presidente de la Sociedad de Pediatría de Venezuela, Huniades Urbina, indicó que “la razón de continuar las protestas es para hacerle un llamado de atención al régimen de Maduro de que tome en consideración las deplorables condiciones de la salud” en el país.

“No sé cuántos muertos más quiere el ministerio, tienen que dotar los hospitales con comida y medicinas para atender a nuestros pacientes. De siete quirófanos solo tenemos dos y funcionan de manera intermitente”, reseñó el Centro de Comunicación Nacional.

Vietnam Vera, médico residente, comentó que “cada día somos menos y tenemos un salario que no nos alcanza. Yo no manejo cifras y respeto mucho a todos aquellos pacientes que han fallecido. Cuando un paciente llega para ser atendido por terapia intensiva, este no se deja atender”.

Asimismo, aseguró que desde “hace más de 10 años se ha venido deteriorando el hospital. Terapia Intensiva ha cerrado varias veces, pero debido a la situación podría no abrir más”.