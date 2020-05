Embajador Viera-Blanco: "Venezuela no aguanta más, es hora de acabar con esta pesadilla"

Asegura que la comunidad internacional debe considerar una intervención forzosa humanitaria aun cuando no perciba un estado de guerra o un desbordamiento natural, "porque a fin de cuentas, nuestras cifras son de guerra y de desastre natural. "Millones de venezolanos mueren en las calles o en hogares depauperados; se han marchado, siendo la segunda migración más importante del planeta. Nuestros niños mueren de hambre como sucedía en Sudán, Yemen, Ruanda o Etiopía. La violencia no tiene control, no hay medicinas ni tratamientos para el cáncer, diálisis o diabetes. Tampoco hay capacidad para contener el coronavirus, y para colmo somos un narco-estado, terrorista, paria y corrupto", sentenció el diplomático.