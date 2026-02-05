ONU alerta colapso inminente en Cuba tras paralización del suministro de petróleo

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, expresó una profunda preocupación por la situación de Cuba, que, en su opinión, podría colapsar si no recibe suministro de petróleo.

El mensaje, transmitido a través de su portavoz Stéphane Dujarric, llegó en un momento marcado por el cierre del grifo de crudo venezolano y la reciente amenaza de Washington de imponer aranceles a los países que proporcionen el combustible a la Isla, reseña el portal web Diario de Cuba

Ante este panorama, la respuesta del régimen cubano hasta el momento es imponer más sacrificios y exigencias de creatividad a una población exhausta.

"El secretario general está extremadamente preocupado por la situación humanitaria en Cuba, que empeorará, si no colapsa, si no se satisfacen sus necesidades de petróleo", afirmo Dujarric en una breve comunicación publicada por la ONU.

Guterres también recordó que la Asamblea General de la ONU ha pedido durante más de tres décadas el fin del embargo estadounidense a Cuba, añadió el portavoz y citó el llamado del secretario general a que todas las partes recurran al diálogo y respeten el derecho internacional.

Rusia condena la presión de EEUU 'sobre los dirigentes cubanos', mientras Trump insiste en que dialoga con el régimen: 'Ahora está sucediendo'

Mientras el régimen cubano ve su propia supervivencia en peligro, ante el asedio de EEUU y la profundización de la crisis interna, Rusia volvió a manifestarle su apoyo político el miércoles, a través de un mensaje transmitido por la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova.

"Quiero enfatizar una vez más que la estrategia de máxima presión sobre Cuba ha sido aplicada por Washington de manera constante durante décadas. Está dirigida a su asfixia económica. Nadie lo oculta", afirmó Zajárova, en mensaje publicado por RT en Español y citado por el portal oficial Cubadebate.

"Condenamos enérgicamente las medidas ilegítimas de prohibición contra La Habana, la presión sobre los dirigentes cubanos y los ciudadanos de ese país", la portavoz rusa.

La funcionaria criticó que las acciones de Washington están "al margen de la ONU y de su Carta, así como de otras normas del derecho internacional".

Esta misma semana, el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, calificó de "inaceptable" la presión económica sobre el régimen de Cuba por parte de EEUU, durante una conversación con Bruno Rodríguez.

"La parte rusa reafirmó su posición de principio sobre el carácter inaceptable de las presiones económicas ejercidas sobre Cuba, incluido el obstáculo al suministro de recursos energéticos", declaró la Cancillería rusa en un comunicado dado a conocer después del diálogo.

En la conversación, "se expresó la firme voluntad de seguir brindando a Cuba el apoyo político y material necesario", añadió el texto, sin ofrecer detalles.

Sin embargo, no parece que el respaldo ruso al régimen vaya a pasar de las declaraciones en el ámbito político, teniendo en cuenta, por ejemplo, que su envío de petróleo más reciente a la Isla se produjo en diciembre del año pasado.

Según los datos de la empresa de inteligencia de mercado Kpler, las exportaciones de petróleo de Moscú a La Habana en el pasado han sido esporádicas.

El propio miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que existen conversaciones entre Washington y el régimen de Cuba.

La Habana solo ha reconocido, finalmente, que intercambia mensajes con el Gobierno de EEUU, pero afirma que no hay un "diálogo establecido".

"Cuba está en grandes problemas. Se va a tener que enviar ayuda humanitaria pronto, porque están en grandes problemas", recalcó Trump en declaraciones publicadas por el canal de comunicación de la Casa Blanca, Rapid Response 47 en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RapidResponse47/status/2019214332085649427?s=20&partner=&hide_thread=false .@POTUS: "We are talking to Cuba... We have tens of thousands of people that were forced out of there... Maybe they want to go back. They're going to have that choice... for years, they've been talking about this happening. Now it's happening." pic.twitter.com/xoLrkCg73O — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 5, 2026

El mandatario recordó que el régimen cubano obtenía el petróleo de Venezuela y señaló que "lo convertía en dinero", en alusión a revelaciones de que La Habana vendía la mayor parte del crudo enviado por el chavismo, y subrayó que nada de eso está ocurriendo ahora.

"Estamos hablando con (el régimen de) Cuba", aseguró el inquilino de la Casa Blanca y sostuvo que el 94% de los estadounidenses de origen cubano que fueron obligados a abandonar la isla votó por él, podrían querer regresar. "Van a tener esa opción", dijo.

"Durante años, han estado hablando de que esto ocurra y ahora está ocurriendo. Estamos hablando con (el régimen) de Cuba", insistió y añadió que esos cubanoamericanos que tuvieron exiliarse podrán volver a ver a sus familias en la Isla.

FUENTE: con información de Diario de Cuba