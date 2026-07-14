Empresa colombo-venezolana Monómeros acuerda con sus acreedores reorganizar deuda de $647,000 millones

La petroquímica venezolana Monómeros está ubicada en la ciudad colombiana de Barranquilla. (AFP)

BOGOTÁ.- La empresa Monómeros cerró finalmente un acuerdo de reorganización que le permitirá honrar sus deudas y mantener la operatividad, así lo informó la Superintendencia de Sociedades a los acreedores, terceros interesados y a la opinión pública, tras las audiencias públicas que se realizaron el 3 y 10 de julio.

Monómeros es una empresa de capital mixto venezolano-colombiano y uno de los activos importantes de Venezuela en el exterior que se dedica a la fabricación y comercialización de insumos para fertilizantes. Su funcionamiento es considerado estratégico para Colombia.

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La Superintendencia de Sociedades aseguró que el acuerdo fue reorganizar un pasivo de $64,346 millones. Este proceso comenzó de oficio en marzo de 2025.

Tras cumplir diferentes etapas, entre ellas la aprobación del proyecto de calificación graduación de créditos y derechos de votos.

La reorganización del pasivo permitirá un esquema estructurado que respeta la prelación legal de créditos.

La negociación permitirá además de mantener la operatividad, preservar el empleo y proteger el crédito.

Al respecto, la Superintendente de Sociedades (e), Nini Johanna Castañeda Quintero, señaló que: “La confirmación del acuerdo de reorganización de Monómeros Colombo Venezolanos S.A. evidencia la efectividad del régimen de insolvencia empresarial para alcanzar soluciones concertadas entre deudor y acreedores, incluso en procesos de alta complejidad”.

Este acuerdo permite preservar una compañía estratégica, garantizar el cumplimiento ordenado de las obligaciones y fortalecer la confianza en los mecanismos institucionales de recuperación empresarial.

FUENTE: Con información de la Superintendencia de Sociedades y El Colombiano