Empresa colombo-venezolana Monómeros acuerda con sus acreedores reorganizar deuda de $647,000 millones

BOGOTÁ.- La empresa Monómeros cerró finalmente un acuerdo de reorganización que le permitirá honrar sus deudas y mantener la operatividad, así lo informó la Superintendencia de Sociedades a los acreedores, terceros interesados y a la opinión pública, tras las audiencias públicas que se realizaron el 3 y 10 de julio.
Monómeros es una empresa de capital mixto venezolano-colombiano y uno de los activos importantes de Venezuela en el exterior que se dedica a la fabricación y comercialización de insumos para fertilizantes. Su funcionamiento es considerado estratégico para Colombia.
La Superintendencia de Sociedades aseguró que el acuerdo fue reorganizar un pasivo de $64,346 millones. Este proceso comenzó de oficio en marzo de 2025.
Tras cumplir diferentes etapas, entre ellas la aprobación del proyecto de calificación graduación de créditos y derechos de votos.
La reorganización del pasivo permitirá un esquema estructurado que respeta la prelación legal de créditos.
La negociación permitirá además de mantener la operatividad, preservar el empleo y proteger el crédito.
Al respecto, la Superintendente de Sociedades (e), Nini Johanna Castañeda Quintero, señaló que: “La confirmación del acuerdo de reorganización de Monómeros Colombo Venezolanos S.A. evidencia la efectividad del régimen de insolvencia empresarial para alcanzar soluciones concertadas entre deudor y acreedores, incluso en procesos de alta complejidad”.
Este acuerdo permite preservar una compañía estratégica, garantizar el cumplimiento ordenado de las obligaciones y fortalecer la confianza en los mecanismos institucionales de recuperación empresarial.
FUENTE: Con información de la Superintendencia de Sociedades y El Colombiano