martes 14  de  julio 2026
REORGANIZACIÓN

Empresa colombo-venezolana Monómeros acuerda con sus acreedores reorganizar deuda de $647,000 millones

Monómeros, con este acuerdo, trata de garantizar la operatividad y preservar el empleo, entre otras cosas

La petroquímica venezolana Monómeros está ubicada en la ciudad colombiana de Barranquilla. (AFP)

La petroquímica venezolana Monómeros está ubicada en la ciudad colombiana de Barranquilla. (AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- La empresa Monómeros cerró finalmente un acuerdo de reorganización que le permitirá honrar sus deudas y mantener la operatividad, así lo informó la Superintendencia de Sociedades a los acreedores, terceros interesados y a la opinión pública, tras las audiencias públicas que se realizaron el 3 y 10 de julio.

Monómeros es una empresa de capital mixto venezolano-colombiano y uno de los activos importantes de Venezuela en el exterior que se dedica a la fabricación y comercialización de insumos para fertilizantes. Su funcionamiento es considerado estratégico para Colombia.

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La Superintendencia de Sociedades aseguró que el acuerdo fue reorganizar un pasivo de $64,346 millones. Este proceso comenzó de oficio en marzo de 2025.

Tras cumplir diferentes etapas, entre ellas la aprobación del proyecto de calificación graduación de créditos y derechos de votos.

La reorganización del pasivo permitirá un esquema estructurado que respeta la prelación legal de créditos.

La negociación permitirá además de mantener la operatividad, preservar el empleo y proteger el crédito.

Al respecto, la Superintendente de Sociedades (e), Nini Johanna Castañeda Quintero, señaló que: “La confirmación del acuerdo de reorganización de Monómeros Colombo Venezolanos S.A. evidencia la efectividad del régimen de insolvencia empresarial para alcanzar soluciones concertadas entre deudor y acreedores, incluso en procesos de alta complejidad”.

Este acuerdo permite preservar una compañía estratégica, garantizar el cumplimiento ordenado de las obligaciones y fortalecer la confianza en los mecanismos institucionales de recuperación empresarial.

FUENTE: Con información de la Superintendencia de Sociedades y El Colombiano

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