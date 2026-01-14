miércoles 14  de  enero 2026
VENEZUELA

En libertad Roland Carreño entre otros periodistas detenidos por el régimen; aún siguen algunos presos

El preso político y activista fue excarcelado junto con 13 trabajadores de medios, luego de 17 meses de detención arbitraria, informó el Colegio Nacional de Periodistas

El periodista y dirigente de Voluntad Popular, Roland Carreño, detenido por el régimen de Maduro.

El periodista y dirigente de Voluntad Popular, Roland Carreño, detenido por el régimen de Maduro.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El activista y periodista Roland Carreño fue puesto en libertad este 14 de enero luego de 17 meses de detención arbitraria, junto a otros 13 trabajadores de medios informativos que permanecían encarcelados como presos políticos del régimen de Venezuela, según informaron organizaciones gremiales y de derechos humanos.

Según, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) también fueron excarcelados los periodistas Ramón Centeno, quien tuvo serias complicaciones de salud durante su encarcelamiento ordenado por el régimen; Nakari Mena, Gianni González, Carlos Julio Rojas, Julio Cesar Balza, Victor Hugas, Carlos Marcano, Leandro Palmar y el técnico Belisis Cubillán, según el reporte del gremio.

También fueron puestos en libertad Luis López y Rafael García Márvez, aseguró el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (STNP) que agrupa a todos los trabajadores de medios.

“Informar no es delito”, insistió el CNP, en sus redes al dar a conocer las excarcelaciones de los agremiados. Solo siete aún permanecían tras las rejas, hasta horas del mediodía de este 14 de enero.

También se confirmaron las excarcelaciones del periodista Nicmar Nicolás Evans, detenido en diciembre pasado, entre otras tres reportadas por la ONG Foro Penal, mientras se espera que ocurran más liberaciones en las próximas horas.

Sin embargo, hasta los momentos, quedan bajo custodia del régimen 10 trabajadores de prensa, según información revelada por el SNTP. Yorbin García, Omario Castellanos, Carlos Lesma, Juan Pablo Guanipa, Mario Chávez, Juan Alvarado, Rory Branker, Ángel Godoy, Deivis Correa y Jonathan Carrillo, conforman la lista.

Roland Carreño en libertad

Carreño fue detenido sin motivo ni orden judicial en agosto de 2024, en el contexto de las protestas contra el fraude electoral, y fue la segunda vez.

En 2020 el también activista del partido Voluntad Popular fue detenido por el régimen y liberado tres años más tarde, junto con el exdiputado Juan Requesens y otras tres personas detenidas por motivos políticos, luego de las conversaciones en Barbados, que culminaron en octubre de 2023 para elecciones libres.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acordó medida de protección a Carreño, pero fue desconocida por el régimen de Maduro.

En Venezuela se contabilizan entre 700 y 800 presos políticos, según organizaciones de derechos humanos, pero el régimen aseguró este 13 de enero que ha excarcelado unos 400, lo que provocó que los defensores y familiares de los detenidos lo instaran a publicar la lista, y aún no lo ha hecho.

FUENTE: Con información red X del CNP, SNTP, Foro Penal

