martes 13  de  enero 2026
Hay desaparecidos

Familiares denuncian balance "fatal" en excarcelaciones en Venezuela ¿Dónde están los presos políticos?

Familiares y oenegés cuestionan las cifras oficiales planteadas por el chavismo y exigen libertad plena para todos los detenidos por razones políticas

Personas muestran retratos de presos políticos durante una manifestación de familiares en la Universidad Central de Venezuela en Caracas el 13 de enero de 2026.

Personas muestran retratos de presos políticos durante una manifestación de familiares en la Universidad Central de Venezuela en Caracas el 13 de enero de 2026.

Foto por JUAN BARRETO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS - Familiares de presos políticos denunciaron este martes en Caracas que el balance de excarcelaciones en Venezuela resultó “fatal”, pese a los anuncios oficiales realizados tras el derrocamiento del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, y exigieron la liberación plena e incondicional de todos los detenidos por motivos políticos.

El Ministerio del Servicio Penitenciario informó la excarcelación de 116 personas. Sin embargo, organizaciones especializadas ofrecieron cifras considerablemente menores. El Foro Penal registró hasta ahora 56 liberaciones, mientras que el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, integrado por familiares de detenidos, contabilizó 69.

Lee además
Carlos Orense, acusado de narcotraficante por EEUU
NARCOTRÁFICO

EEUU condena a cadena perpetua a narcotraficante vinculado al régimen de Venezuela
El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, vestido con uniforme militar
PERSECUCIÓN

Diosdado Cabello convierte el Comando Antidrogas de Venezuela en un centro de tortura y represión

Para los familiares, la diferencia entre los anuncios del régimen y la realidad en los centros de reclusión evidenció la falta de transparencia y la continuidad de prácticas represivas.

Denuncias públicas

En la plaza principal de la Universidad Central de Venezuela (UCV), una bandera venezolana rodeada de fotografías de cientos de detenidos sirvió de escenario para una protesta.

“¡Justicia y libertad, todos son inocentes, ninguno delincuente!”, corearon los manifestantes, mientras otros exigían la liberación inmediata de todos los presos políticos.

“No puede haber transición en Venezuela si no hay libertad plena e incondicional de todos los presos políticos”, afirmó Diego Casanova, vocero del Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

“La represión que los llevó a las cárceles continúa, incluso el balance que hoy podemos hacer es fatal”, añadió. Según el comité, más de 1.000 personas permanecieron detenidas injustamente en el país.

Nuevas detenciones y estado de excepción

Casanova denunció además nuevas detenciones de ciudadanos acusados de “apoyar” el derrocamiento del dictador Maduro. El comité incorporó cerca de 100 casos adicionales que no habían sido reportados anteriormente por temor de las familias a represalias.

Desde el operativo militar estadounidense en Caracas y la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro, en Venezuela rigió un estado de excepción, lo que, según las organizaciones civiles, facilitó abusos y detenciones arbitrarias.

Historias de angustia en las cárceles

La incertidumbre marcó el testimonio de familiares que aguardaron noticias frente a los penales. Bianca Lorenzo, de 65 años, y Xiomara Requena, de 58, denunciaron que sus hijos, pese a haber cumplido condena, continuaron privados de libertad y fueron presuntamente trasladados a una cárcel militar sin información oficial.

“No nos dicen nada, tiene 11 meses que debió estar en libertad”, relató Lorenzo entre lágrimas. Requena aseguró que ni siquiera recibieron llamadas y que fueron hostigadas al intentar obtener respuestas.

Keilen Villalobos, de 32 años, durmió durante varios días frente al penal de El Rodeo I, donde su esposo permaneció detenido desde hacía dos años. “La angustia es terrible”, dijo, aunque afirmó que su pareja mantenía la esperanza tras conocer la caída de Maduro.

Las organizaciones de derechos humanos y los familiares coincidieron en que las excarcelaciones parciales no representan un cambio real mientras continuaran las detenciones políticas.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

De Caracas a Dubái: la red criminal que une a Hezbolá, Irán y al ELN con epicentro en Venezuela

María Corina Machado y Edmundo González denuncian opacidad, "no habrá transición con presos políticos"

Más de 20 presos políticos son puestos en libertad, faltan muchos más reclaman familiares

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Carlos Orense, acusado de narcotraficante por EEUU
NARCOTRÁFICO

EEUU condena a cadena perpetua a narcotraficante vinculado al régimen de Venezuela

Jordan Danne Lantry, de 31años y Sania Blanchard, de 34.
ESCÁNDALO VIRAL

Modelos de OnlyFans terminan arrestadas tras escándalo público en el Aeropuerto Internacional de Miami

Bryan Calvo jura como nuevo alcalde de Hialeah.
NUEVO EDIL

Bryan Calvo asume alcaldía de Hialeah y promete un gobierno basado en integridad, reforma y progreso

Daniella Levine-Cava, alcaldesa del condado Miami-Dade.
MENSAJE URGENTE

Levine Cava insta a Trump a oficializar liderazgo de González y Machado y reactivar el TPS para venezolanos

Dariel Fernández recaudador de impuesto de Miami-Dade.
SANCIONES A INFRACTORES

Miami-Dade advierte sanciones contra escuelas de tránsito ilegales

Te puede interesar

Imagen de una gasolinera de la petrolera CITGO en Estados Unidos.
REMATE

Apelan venta forzosa de petrolera venezolana Citgo en EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El expresidente de Estados Unidos, el demócrata Bill Clinton, y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, sonríen mientras el presidente Donald Trump habla después de ser juramentado como el 47º presidente en la Rotonda del Capitolio de EEUU, en Washington, DC, el 20 de enero de 2025.
Investigación

Expresidente Clinton rehúsa comparecer en una audiencia en el Congreso por el caso Epstein

Vista de Alligator Alcatraz por dentro. 
JUSTICIA

Desestiman demanda contra centro 'Alligator Alcatraz' tras acuerdo de expulsión del demandante

Decenas de cuerpos tendidos dentro del Centro de Diagnóstico y Laboratorio Forense de la provincia de Teherán en Kahrizak. Familiares buscan a sus seres queridos.
Protestas

Régimen iraní bloquea internet para ocultar la magnitud de la represión; cifra de muertos superaría los 6.000

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah. 
EFICIENCIA

Bryan Calvo comienza su era en Hialeah ordenando sendas auditorías sobre la factura del agua y el 911