Familiares denuncian balance "fatal" en excarcelaciones en Venezuela ¿Dónde están los presos políticos?

Personas muestran retratos de presos políticos durante una manifestación de familiares en la Universidad Central de Venezuela en Caracas el 13 de enero de 2026.

CARACAS - Familiares de presos políticos denunciaron este martes en Caracas que el balance de excarcelaciones en Venezuela resultó “fatal”, pese a los anuncios oficiales realizados tras el derrocamiento del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, y exigieron la liberación plena e incondicional de todos los detenidos por motivos políticos.

El Ministerio del Servicio Penitenciario informó la excarcelación de 116 personas. Sin embargo, organizaciones especializadas ofrecieron cifras considerablemente menores. El Foro Penal registró hasta ahora 56 liberaciones, mientras que el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, integrado por familiares de detenidos, contabilizó 69.

Para los familiares, la diferencia entre los anuncios del régimen y la realidad en los centros de reclusión evidenció la falta de transparencia y la continuidad de prácticas represivas.

Denuncias públicas

En la plaza principal de la Universidad Central de Venezuela (UCV), una bandera venezolana rodeada de fotografías de cientos de detenidos sirvió de escenario para una protesta.

“¡Justicia y libertad, todos son inocentes, ninguno delincuente!”, corearon los manifestantes, mientras otros exigían la liberación inmediata de todos los presos políticos.

“No puede haber transición en Venezuela si no hay libertad plena e incondicional de todos los presos políticos”, afirmó Diego Casanova, vocero del Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

“La represión que los llevó a las cárceles continúa, incluso el balance que hoy podemos hacer es fatal”, añadió. Según el comité, más de 1.000 personas permanecieron detenidas injustamente en el país.

Nuevas detenciones y estado de excepción

Casanova denunció además nuevas detenciones de ciudadanos acusados de “apoyar” el derrocamiento del dictador Maduro. El comité incorporó cerca de 100 casos adicionales que no habían sido reportados anteriormente por temor de las familias a represalias.

Desde el operativo militar estadounidense en Caracas y la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro, en Venezuela rigió un estado de excepción, lo que, según las organizaciones civiles, facilitó abusos y detenciones arbitrarias.

Historias de angustia en las cárceles

La incertidumbre marcó el testimonio de familiares que aguardaron noticias frente a los penales. Bianca Lorenzo, de 65 años, y Xiomara Requena, de 58, denunciaron que sus hijos, pese a haber cumplido condena, continuaron privados de libertad y fueron presuntamente trasladados a una cárcel militar sin información oficial.

“No nos dicen nada, tiene 11 meses que debió estar en libertad”, relató Lorenzo entre lágrimas. Requena aseguró que ni siquiera recibieron llamadas y que fueron hostigadas al intentar obtener respuestas.

Keilen Villalobos, de 32 años, durmió durante varios días frente al penal de El Rodeo I, donde su esposo permaneció detenido desde hacía dos años. “La angustia es terrible”, dijo, aunque afirmó que su pareja mantenía la esperanza tras conocer la caída de Maduro.

Las organizaciones de derechos humanos y los familiares coincidieron en que las excarcelaciones parciales no representan un cambio real mientras continuaran las detenciones políticas.

FUENTE: Con información de AFP