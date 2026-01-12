lunes 12  de  enero 2026
Larga espera

Familiares instalan campamento fuera de prisión de Venezuela a la espera de más excarcelaciones

Llevan cuatro noches en vela o durmiendo en autos, con frío y sin protección policial en una zona considerada peligrosa

Familiares de los presos instalaron tiendas de campaña mientras esperaban noticias sobre la liberación de los reclusos frente a la prisión El Rodeo I en Guatire, estado Miranda, a unos 30 kilómetros al este de Caracas, el 12 de enero de 2026.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS — Un grupo de familiares de presos políticos instalaron el lunes un campamento a las afueras de una cárcel para aliviar la larga espera de las excarcelaciones que prometió el régimen bajo presión de Estados Unidos.

Decenas de familias se trasladaron hasta la cárcel del Rodeo I, luego de que el gobierno interino de Delcy Rodríguez anunciara el jueves pasado la liberación de un "número importante" de detenidos tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en una operación estadounidense.

Llevan cuatro noches en vela o durmiendo en autos, con frío y sin protección policial en una zona considerada peligrosa.

El Ministerio de Servicios Penitenciarios informó que van 116 excarcelados, aunque oenegés y partidos de oposición solo confirmaron hasta ahora 54. Organizaciones de defensa estiman entre 800 y 1.200 detenidos por razones políticas.

"Liberen a todos los presos políticos"

En dos hileras, unas 15 tiendas de campaña se extienden sobre un plástico negro a pocos pasos del Rodeo I, ubicado en una ciudad dormitorio a una hora de Caracas. Al frente se lee "liberen a todos los presos políticos" en una pancarta.

La oenegé Comité por la Libertad de los Presos Políticos entregó las tiendas, así como 25 colchones que se ubican en un área techada con negocios de comida.

"Agradecemos mucho la ayuda que nos han dado", dijo Delmar Hernández, esposa de un trabajador petrolero acusado de traición. "Saber que la gente te apoya hace la espera menos amarga".

La policía advirtió que desmantelaría cualquier campamento, al tiempo que los vecinos de la zona traen almuerzos, jugos y café.

Uno de los vendedores de comida permite a los familiares usar la electricidad. "Se pueden quedar el tiempo que quieran", les dice la dueña.

La ONG Foro Penal informó de 15 excarcelaciones del Rodeo I en la madrugada del lunes.

"No ha salido ni uno solo por esa puerta", protestó Manuel Mendoza, cuyo hijo fue detenido hace dos años y medio. "Se exige la liberación inmediata de todos los presos políticos, todos, no es justo", añadió con la voz entrecortada.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

