Partido de María Corina Machado convoca a movilización tras dos años del fraude electoral

CARACAS.- Al cumplirse este 28 de julio dos años de las elecciones fraudulentas que prolongaron el régimen de Maduro en el poder, el partido Vente Venezuela , de la líder María Corina Machad o, convocó para una movilización en defensa de la libertad y del derecho de los venezolanos a decidir el destino del país.

La organización llamó a los simpatizantes de la oposición a concentrarse en puntos del este de Caracas con un mensaje alusivo al trabajo sostenido de la sociedad civil en el rescate y salvamento de víctimas de los devastadores sismos de hace un mes.

Política María Corina Machado anuncia que "no participará en el diálogo entre el chavismo y la oposición en Venezuela"

"Atención, Caracas. ¡Nos vemos en El Lido! Este martes 28 de julio. 10:00 am. Franela de Vente + Bandera de Venezuela. Lleva tu cartel con las actas del 28J o el mensaje: ¡Con Nuestras Propias Manos!", publicó el partido en X.

En una jornada caracterizada por la represión política, el 28 de julio de 2024 el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) dominado por el chavismo proclamó como ganador de las presidenciales a Maduro, desconociendo el resultado electoral soportado para actas que obtuvo la oposición con más de 60% de los votos, según mostró, y que dieron ganador al candidato Edmundo González Urrutia, en el exilio desde septiembre de ese año.

Atención, #Caracas.

¡Nos vemos en El Lido!



Este martes 28 de julio.

10:00 am

Franela de Vente + Bandera de Venezuela



Lleva tu cartel con las actas del 28J o el mensaje: ¡Con Nuestras Propias Manos!



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Por la libertad y el destino de Venezuela

Vente Venezuela llamó también a concentrarse en asambleas de calle en los 335 municipios del país.

"La libertad se defiende con organización, presencia y liderazgo en la calle. Este 28 de julio, desde Vente Venezuela reafirmamos que el destino de nuestro país le pertenece a su gente", reafirmó Vente Venezuela en su mensaje.

Las concentraciones constituyen también un reconocimiento al liderazgo de Machado a cinco días de iniciar una reunión de acercamiento entre un sector de la oposición dirigido por Dinorah Figuera y el chavismo representado por Jorge Rodríguez en busca de una agenda electoral, impulsada por el gobierno de EEUU.

El domingo pasado, Machado y González publicaron un comunicado en el que aseguraron que evaluarán ese proceso "con base en logros concretos y verificables", tras dejar claro que no asistirán.

Aclarar el objetivo

Indicaron que no participaron en el "diseño, construcción y funcionamiento" de esa vía de diálogo, encabezada por Rodríguez y Figuera, a quienes exigieron informar al país de "sus objetivos, su método y su cronograma".

Machado, Nobel de la Paz 2025, se encuentra también fuera de Venezuela y ha insistido en los lineamientos del Manifiesto de Panamá, un documento suscrito por la oposición unitaria, que le otorgan "la responsabilidad de dirigir" una negociación con Delcy Rodríguez.

El chavismo, por su parte, también convocó para este martes a una marcha por el natalicio de su líder Hugo Chávez (1999-2013), en medio de denuncias sobre la incapacidad oficial de dar oportuna y debida asistencia a las víctimas de los terremotos del 24 de junio pasado.

¡Con Nuestras Propias Manos!



La libertad se defiende con organización, presencia y liderazgo en la calle. Este 28 de julio, desde Vente Venezuela reafirmamos que el destino de nuestro país le pertenece a su gente.



Nuestras estructuras municipales convocan a todos los… pic.twitter.com/0cKez7GH6G — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) July 26, 2026

FUENTE: Con información Vente Venezuela red X, EFE