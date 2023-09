Esposa de preso político cubano en estado crítico de salud presenta queja

“El lunes tuve comunicación con la Fiscalía Militar de Matanzas y ellos me dijeron que no tenían que ver con las prisiones. Entonces, el miércoles me presenté aquí en la Fiscalía Municipal de Colón, y la fiscal me tomó toda la información y me dijo que ella lo mandaría para la Provincia, que son los que tienen que ver con las prisiones. No me dio respuesta sobre lo que iban a hacer, ni las medidas que iban a tomar. Tampoco sabía qué tiempo se demoraría la gestión”, explicó Álvarez Campanillo.

La familia de Navarro y activistas de derechos humanos, se han mantenido denunciando la situación en la que se encuentra el preso político. “Es preocupante, Félix está corriendo un grave peligro en estos momentos. (…) Estamos alzando la voz, estamos sacando denuncias porque la vida de Félix está en peligro, y esta es una dictadura asesina, y sabemos que lo van a dejar morir porque, hasta ahora, no le han prestado atención médica”, expresó Annia Zamora, activista.

Navarro, preso político de la Primavera Negra de 2003 y promotor de Cuba Decide, fue condenado a nueve años de prisión después de ser detenido el 12 de julio de 2021, en las protestas contra la dictadura.