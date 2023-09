Preso político de Cuba denuncia golpiza por su orientación sexual

Almenares relató además que en el mes de agosto recibió una fuerte golpiza y, para el 4 de julio fue brutalmente golpeado por el segundo del Orden Interior Roger por ponerse un pullover blanco en el que se leía “Happy 4 of July – U.S.A.”

“Así es está mafia asesina que todos se tapan uno a otros, ellos golpeándome y yo esposado les gritaba asesinos, esbirros, mafiosos, corruptos, abajo el comunismo, abajo la corrupción de ustedes asesinos. ¡Patria y Vida! ¡Libertad! Mientras yo más les gritaba más duro me daban, al punto de que ahora son los presos los enviados a golpearme. El 3 de septiembre de 2023 un lanchero llamado Michel Pacheco me golpeó la cara y respondí al golpe, por ese mafioso de Roger, fui llevado a la celda de castigo 1114 en la cual estaban las paredes llenas de excremento siendo así obligado por cuatro días a estar en huelga de hambre ya que en esas condiciones no se podía comer ese sancocho mal elaborado por estos ladrones vestidos de verde olivo”, se lee en la carta.

Luego de pasar dos años tras las rejas a la espera de un juicio, Yuri Almenares González fue sentenciado a siete años de privación de libertad por el supuesto delito de “desacato” a la figura del dictador Miguel Díaz-Canel.

La sentencia constituye una represalia por sus publicaciones en redes sociales, en las cuales criticaba de manera directa a la dictadura y mostraba la crisis económica y social por la que atraviesa el país.