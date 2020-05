En una entrevista exclusiva para DIARIO LAS AMÉRICAS, Díaz-Balart afirmó que esas acciones que podrían ser promovidas por la Casa Blanca dependen de que “el pueblo venezolano, como lo ha estado haciendo, mantenga la presión, la solidaridad, la unidad”, en busca del camino que conduzca de nuevo a ese país hacia la democracia.

Vemos que el régimen de Nicolás Maduro se encuentra asfixiado, pero aún se mantiene en el poder. ¿Cómo analiza usted esa situación?

Yo sigo pensando que ese régimen es insostenible. Más que una dictadura es un régimen narcoterrorista y gansteril. Estamos hablando de un grupo de gánster que lo que hace es robar, asesinar, hacer daño, todo para lucrarse ellos y sus familiares.

Me complace que a pesar de la crisis por el coronavirus que está atravesando el mundo, incluyendo los Estados Unidos, vimos en nuestro país dos cosas importantes: primero, el Comando Sur incrementó el control del narcotráfico, que mucho de él es protegido por las fuerzas de Maduro, y número dos que a pesar de esta crisis vimos que incrementaron la presión con sanciones adicionales a este régimen corrupto de Maduro. Por lo tanto, no están perdiendo el énfasis [Estados Unidos] para hacer todo lo posible para ayudar a la causa de la libertad de Venezuela.

Esto yo creo que demuestra el profundo compromiso que tiene el presidente [Donald] Trump, el vicepresidente [Mike Pence], el secretario de Estado [Mike Pompeo] y toda su administración con la causa de la libertad de Venezuela, que es esencial para los venezolanos, el hemisferio y también para la seguridad nacional de los Estados Unidos, y eso es un gran contraste [comparándola] con la administración previa, que hizo todo lo posible para ayudar, consolidar y asistir al régimen de Chávez y ahora de Maduro.

¿Esas acciones del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que vigila el Caribe, permitirán un desenlace en Venezuela o son solo para el control del narcotráfico?

Son para controlar el daño que está haciendo ese incremento del narcotráfico que sale de Venezuela, pero no nos debemos confundir. Hay un compromiso de este presidente y de esta administración con la causa de la libertad de los venezolanos.

Vimos que hace poco el secretario de Estado planteó una propuesta de negociación, obviamente en coordinación con el presidente legítimo de Venezuela [Juan Guaidó], y una vez más, como se sabía, Maduro y los que lo controlan la rechazaron.

Agradezco la presión que está aumentando diariamente de parte de Estados Unidos hacia el régimen de Maduro, que por cierto también lo está haciendo con el régimen de La Habana y el de Managua, y eso es muy importante hasta en momentos difíciles como los actuales.

Que conste que esta presión va a seguir aumentando y por lo tanto, repito, no es sostenible el régimen de Maduro, no es sostenible mantenerse ahí totalmente aislado y los que lo rodean, ni siquiera los narcotraficantes, confían ya en Maduro.

Lo que le queda [a Maduro] es básicamente el equipo de seguridad, muchos de ellos que son cubanos enviados por Castro. Entonces, ya no hay mucha gente a su alrededor que confía en Maduro, que piensan que Maduro es sostenible, y están solamente tratando de ver cómo ellos sobreviven a este caos causado por esta dictadura de dos décadas.

El coronavirus golpeó fuerte en China, lo sigue haciendo en Europa, también aquí en Estados Unidos, y ahora va a golpear con más fuerza en Latinoamérica. En lo que respecta a Venezuela, ¿ese podría ser un factor que desencadene lo que anhela todo el mundo democrático y es la salida de Nicolás Maduro del poder?

Estoy de acuerdo en que el futuro de Venezuela es sin Maduro. Lo que estamos viendo en Venezuela, y se ve por el éxodo masivo de los venezolanos, es un régimen que ha fracasado, que ha destruido a la nación más rica y próspera de Sudamérica y la ha convertido en una de las más pobres del hemisferio.

Este virus lo que va a seguir demostrando es el fracaso del régimen de Maduro, y ese pueblo valiente, los herederos de Bolívar, han demostrado una valentía, fuerza y amor hacia la libertad como un ejemplo para todo el mundo. Y hay que preguntar hasta cuándo las Fuerzas Armadas de Venezuela van a seguir aguantando y protegiendo a este títere de La Habana, mientras que el pueblo sigue sufriendo, y ahora el sufrimiento va a aumentar más con este virus.

Lo que hace falta es que las fuerzas militares de Venezuela, cabos, sargentos y demás, se pongan del lado del presidente [Juan] Guaidó y abandonen al títere de La Habana, que es un narcotraficante que está lucrándose él y su familia, mientras que los venezolanos sufren.

Algunos opositores venezolanos siguen reclamando acciones de fuerza para sacar a Maduro. ¿Se puede esperar alguna acción en ese sentido por parte de Estados Unidos o ese es un tema que se ha echado a un lado?

Estados Unidos está ahora en una crisis como sucede en otras partes del mundo. Yo creo que esperar que Estados Unidos vaya a desempeñarse en una campaña a través del mundo cuando está tratando de resolver sus problemas domésticamente, no creo que es razonable esperarlo.

Lo que sí es razonable esperar y es lo que estamos obteniendo de la administración del presidente Trump, al contrario del presidente Obama, es máxima solidaridad y máxima presión económica hacia el régimen, presión diplomática, incluyendo a nuestros aliados, y hay otras medidas que no solamente se pueden tomar, pero que yo estoy convencido se van a tomar, y obviamente no quiero hablar con lujo de detalles, pero hay otras alternativas que tiene la administración del presidente Trump y hasta ahora hemos visto que está tomando todas las alternativas, paso por paso, de una forma muy seria.

Yo creo que viene más, pero obviamente va a hacer falta que el pueblo venezolano, como lo ha estado haciendo, mantenga la presión, la solidaridad, la unidad, y yo creo que con eso hay otras alternativas que se pueden presentar en el futuro, algunas públicas, otras menos públicas, pero que pueden tener un efecto muy positivo en esa causa que todos apoyamos, que es la causa de la libertad.

Vemos acciones en aguas cercanas a Venezuela, ha habido sanciones de todo tipo en contra de Maduro y de quienes integran su cúpula en el poder. Vemos que a lo interno hay corrupción con el oro del Arco Minero. Vemos presencia de iraníes, rusos, en fin, una serie de circunstancias que hacen injustificable que Maduro se mantenga en el poder, pero todavía está allí. ¿Qué falta para lograr esa estocada final?

Es interesante porque esos que todavía no lo apoyan, pero que lo rodean y todavía utilizan a esta dictadura para lucrarse, yo creo que ellos se darán cuenta más temprano que tarde de que las alternativas para ellos ya están cerradas.

Aquí no hay lealtad hacia Maduro, es solamente un grupo de gánster tratado de lucrar, entre ellos el mismo Maduro, y por lo tanto es importante incrementar de toda forma posible la presión, incrementar las sanciones, no solamente a estos individuos que están rodeando a Maduro, sino que también vimos algo que tiene poco precedente que son sanciones hacia Rusia de parte de la administración del presidente Trump, algo que muchos decían que era imposible que las tomara Estados Unidos.

Se están tomando medidas muy serias y por eso hay que seguir luchando, trabajando y coordinando todo esto con el liderazgo legítimo de Venezuela, y contar con que los socialistas no ganen la Casa Blanca y que regrese la política de apaciguamiento a Maduro y antes a Chávez, el apaciguamiento y la asistencia hacia el régimen de Cuba.

La tragedia sería si Estados Unidos cayera en las manos de un gobierno como existía bajo el presidente anterior, que lo que hizo fue todo lo posible para continuamente reunirse con [Diosdado] Cabello, ayudando al amo de Maduro en La Habana.

Con tal de que eso no pase, que el liderazgo de los Estados Unidos no cambie al liderazgo del pasado de asistir, ayudar y demostrar solidaridad con los que reprimen al pueblo de Venezuela, yo estoy convencido de lo inevitable que es que Venezuela va a ser libre.

Esto yo nunca pensé que iba a ser fácil, [sabía] que iba a ser un proceso muy complejo, pero cada día está más cercana la inevitable libertad de Venezuela. Con tal de que Estados Unidos no se convierta en un aliado del régimen de Maduro, yo me siento bastante confiado de que la presión va a seguir incrementando, la solidaridad va a continuar.

Usted proviene de una familia netamente cubaba, conoce de los horrores que se han vivido en la isla durante 61 años. ¿En qué ha fallado la comunidad internacional? ¿En qué ha fallado Estados Unidos para permitir que todavía persista esa dictadura en Cuba y que en Venezuela esté ocurriendo algo similar, que puede seguir extendiéndose en el tiempo y convertirse en lo que está pasando en Cuba?

La situación de Cuba ha sido una tragedia tras otra para el pueblo cubano, pero también para los pueblos de nuestro hemisferio. Ha sido el gran cáncer en Venezuela, en Nicaragua y antes en lugares como El Salvador y Colombia, donde hemos visto este cáncer de la dictadura de La Habana expandirse y tratar de hacer mucho daño.

Donde más daño ha podido hacer es Venezuela y Nicaragua, y ha habido oportunidades donde la presión se ha incrementado en la época del presidente [Ronald] Reagan y con los dos presidentes [George H. y George W.] Bush. También hemos visto a otros presidentes de los EEUU que han hecho todo lo posible para ayudar, que es algo que suena como una pesadilla, darle legitimidad y financiar al régimen de La Habana, igual que a la dictadura de Venezuela. Eso lo vimos con el presidente [Barack] Obama y también con [Bill] Clinton, pero más dramáticamente bajo Obama.

Ahora tenemos una oportunidad histórica. Tenemos a un presidente que apoya la causa de la libertad en este hemisferio, en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba. Tenemos una administración en la Casa Blanca que está tomando muy seriamente [su trabajo], imponiendo sanciones como nunca se han visto, no solo a las dictaduras, pero también a sus aliados, incluyendo a los rusos.

Tenemos una situación en Venezuela con un pueblo que se ha alzado de una forma valiente y en donde hay un liderazgo electo, ahora con el apoyo de Estados Unidos.

Con tal de que no regresemos a una administración en la Casa Blanca que le quite el apoyo a ese valiente pueblo, a [Juan] Guaidó, y que le dé legitimidad y asistencia a Maduro, como es exactamente lo que hizo el presidente Obama, en el caso de Venezuela y en el caso de Cuba, particularmente, con tal de que no regresemos a eso, yo creo que los días están contados, no solo para la dictadura en Venezuela, sino también para la dictadura en Nicaragua y la de Cuba.

