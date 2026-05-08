viernes 8  de  mayo 2026
Presión internacional

CIDH denuncia que en Venezuela aún hay 450 presos políticos y exige poder ingresar al país para supervisar las cárceles

El presidente de la CIDH y relator para Cuba y Venezuela, Edgar Ralon Orellana, dio precisiones sobre la situación de los presos políticos. “Continúa la crisis de Derechos Humanos como política de Estado represiva”, denunció.

Embed - Crisis de Derechos Humanos: CIDH analiza la situación en Venezuela y Cuba | DNews

WASHINGTON.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que en Venezuela aún quedan 450 presos políticos, entre los que hay 44 mujeres y un adolescente, y exigió al gobierno interino de Delcy Rodríguez la liberación de los detenidos y que permita el ingreso de los expertos para supervisar las condiciones de las cárceles del país.

Edgar Ralon Orellana, presidente de la CIDH y relator para Cuba y Venezuela, dijo en declaraciones a la cadena latinoamericana de noticias DNEWS que “en este momento los datos que tenemos de Venezuela son de 450 personas detenidas por razones políticas, de las cuales 44 son mujeres, un adolescente, 286 civiles y 186 militares”.

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El 8 de mayo de 2026, peritos forenses exhumaron el cuerpo del preso político Víctor Navas en el cementerio Parque Jardín La Puerta, en Caracas. El Ministerio de Prisiones de Venezuela reconoció el 7 de mayo la muerte bajo custodia del preso político, casi un año después de su fallecimiento y tras meses de búsqueda por parte de su madre. Víctor Hugo Quero Navas, de 51 años, fue arrestado en enero de 2025 acusado de terrorismo, un cargo utilizado habitualmente para encarcelar a disidentes durante el régimen del depuesto disctador Nicolás Maduro.
INVESTIGACIÓN

Exhuman cuerpo de preso político muerto bajo custodia del régimen venezolano

El experto dijo que estas cifras corresponden a las denuncias que la sociedad civil realiza por la detención de familiares y conocidos y que la CIDH ha monitoreado. Y remarcó que quienes fueron liberados en los últimos meses “solo han sido excarcelados”, dado que “quedan sujetos a vigilancia y a prohibiciones de hablar con la prensa”.

Ralon Orellana comentó que, si bien Nicolás Maduro ya no está al frente, la situación no ha cambiado en Venezuela: “Consideramos que hay una política de Estado sostenida que lo que trata es de silenciar cualquier voz disidente. Si se habla de una transición a la democracia como tal o de una libertad plena, pues lo que se sufre es una persecución y muy probablemente una condena”.

“Eso todavía no finaliza en Venezuela. No existe en el país democracia ni respeto pleno a los derechos humanos ni a las libertades en Venezuela”, afirmó.

Al ser consultado sobre la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas en el encierro en Venezuela, el funcionario de la CIDH dijo que “esto fue denunciado y condenado internacionalmente ante la Organización de los Estados Americanos”, dado que en el país “persiste la desaparición forzada, la tortura y la incomunicación”.

“Al menos dieciocho personas han fallecido bajo custodia del Estado venezolano. Menciono a Reinaldo Araujo, a Lindomar Amaro, Alfredo Díaz, y los menciono porque detrás de estos datos hay un hombre, hay una familia con un dolor inmenso”, comentó el funcionario internacional.

En ese sentido, Ralon Orellana comentó que “la CIDH también ha solicitado que se le permita hacer una visita en terreno a Venezuela”.

Y agregó que en Venezuela “tiene que haber una transición democrática y eso es algo que es una voz no sólo de la CIDH, sino que debe escucharse en todos los órganos multilaterales de manera unánime”.

“Hemos hecho petición pública, petición ante la propia OEA. ¿Y qué es lo que buscamos? Es un acceso pleno y verificable a todas las listas oficiales de personas detenidas, procesadas, amnistiadas. Buscamos también un acceso irrestricto a todos los centros de detención para verificar que no se estén dando, pues, precisamente estas condiciones de tortura que se han señalado”, dijo el funcionario.

E indicó que una visita de la CIDH muestra un Estado dispuesto a rendir cuentas y a una apertura democrática. “Por eso es que la visita de la CIDH es fundamental, porque aquí no hay hechos aislados con una apariencia de que las cosas han cambiado en Venezuela. Siguen aún en una crisis de Derechos Humanos como política de estado represiva”.

FUENTE: Con información de Dnews

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