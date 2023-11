Exigen mantener sanciones a Maduro hasta que María Corina Machado sea habilitada

Quiroga hizo mención de un comunicado emitido por el gobierno estadounidense tras la suscripción de ese acuerdo y firmado por el Secretario de Estado, Antony Blinken, que establecía que Venezuela debe "definir el proceso expedito para rehabilitar a todos los candidatos".

"Maria Corina habilitada. Dijeron en noviembre. Ya estamos en noviembre. Antes de que se coman el pavo de Thanksgiving en EEUU, María Corina (debe estar) habilitada, tenemos que presionar", dijo Quiroga en un espacio televisivo, reseñó CNN en Español.

El exmandatario boliviano afirmó que Machado "es la última esperanza de recuperar la libertad" en Venezuela, sumida bajo el régimen chavista desde hace más de dos décadas. Por ello, subrayó, que lo que quiere la comunidad internacional es la "habilitación" de Machado, la liberación de los presos políticos y el retorno a Venezuela de los exiliados.

"¿Qué quiere Maduro? Levantar las sanciones personales, los carteles de recompensa de él, de Diosdado (Cabello), de Cilia (Flores), de toda la pandilla de delincuentes, el mundo ha puesto esas sanciones". expresó y exigió "no se levante ninguna sanción, no se devuelva visa, no le devuelva el dinero robado hasta que no tengamos elecciones libres, que solo son posibles con María Corina habilitada".

Asimismo, Quiroga pidió que se le exija a Maduro cumplir con las garantías democráticas suscritas en Barbados.

"¿Qué quiere Maduro? Quiere el dinero. Maduro tiene el control dentro de Venezuela, pero fuera de Venezuela no puede generar ni ingresos, ni el flujo, ni los ahorros. ¿Qué quiere él? Lo que (Joe) Biden le empezó a dar. Liberen la presión petrolera para que venda un poquito de petróleo, para que venda un poquito de oro, mientras dieleznablemente Biden devuelve a 130 venezolanos deportados en un avión para quedar bien con el votante norteamericano", manifestó.

Quiroga resaltó que Machado "es la última esperanza de recuperar la libertad en la tierra del Libertador", en referencia al prócer sudamericano Simón Bolívar.

Quiroga recordó que la política ha tenido una trayectoria como opositora en Venezuela y en la defensa de los derechos políticos de los adversarios al régimen.

"Cómo dicen en Venezuela 'cuando te toca ni aunque te quites y cuando no te toca ni que te pongas' pues le tocó y es la última esperanza de recuperar la libertad en la tierra del Libertador", expresó.

Plazo para suspender inhabilitación

Machado enfrenta una inhabilitación impuesta por el régimen para ejercer cargos públicos por 15 años. Días antes de las primarias opositoras del 22 de octubre, el régimen de Maduro y la oposición firmaron unos acuerdos en Barbados según los que el régimen se comprometió a dar las garantías necesarias para que las elecciones presidenciales de 2024 sean libres y democráticas. Aunque el texto del acuerdo no incluyó expresamente la suspensión de la inhabilitación a María Corina Machado, la oposición consideró que abrió una ruta para que eso suceda.

Machado fue erigida como la candidata "unitaria" de la oposición tras la consulta interna en la que resultó ganadora con un poco más del 90% de los sufragios. Fue proclamada formalmente como la candidata que se medirá en representación de la oposición frente a Maduro en los comicios presidenciales previstos en el país sudamericano en 2024.

Esta semana, el gobierno del presidente Biden estableció una fecha límite para el levantamiento de las inhabilitaciones políticas por parte del régimen de Maduro. Juan González, asesor de la Casa Blanca para América Latina y el Caribe, indicó que Washington esperará hasta el 30 de noviembre. Para esa fecha, Maduro deberá haber suspendido las inhabilitaciones a los políticos de dirigentes opositores, entre ellas, Machado.

“Lo que el Secretario de Estado (Antony Blinken) afirmó es muy claro. Tenemos que ver un proceso para la rehabilitación de todos los candidatos y candidatas”, dijo González.

FUENTE: REDACCIÓN / Con información de cnnespanol.cnn.com