Expelotero de Nicaragua dedica su lanzamiento a monseñor Rolando Álvarez

"Es un honor que me han dado con este primer lanzamiento, y es un honor también dedicarselo a monseñor Rolando Álvarez. Es una persona que me ha demostrado lo que se requiere como nicaragüense, lo que necesitamos es gente de valor y coraje. Él, para mi, nos está dando una demostración y un ejemplo increíble. Por mi fe, como católoco que soy, Dios me está impulsando a estar acá", afirmó el expelotero.