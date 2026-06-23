Expresidente Bolsonaro declara sobre arma confiscada antes de que la justicia decida si vuelve a prisión

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en su residencia en Brasilia el 3 de septiembre 2025.

BRASILIA.- El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue interrogado este martes por la policía sobre una pistola de su propiedad confiscada a uno de sus escoltas, esto a pocos días de que la justicia evalúe si debe permanecer en prisión domiciliaria o regresar a la cárcel.

Las autoridades buscan determinar cómo la pistola del exgobernante y excapitán del Ejército terminó en manos de su escolta. El decomiso del arma ocurrió durante un control de tránsito la semana pasada.

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Condenado a 27 años de cárcel por supuesto intento de un golpe de Estado en 2022, tras su derrota ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro rindió su versión en su casa de Brasilia.

Antes de la incautación, el equipo de seguridad del expresidente había inutilizado el arma, debido a los medicamentos psiquiátricos que utiliza Bolsonaro, detalló su defensa en un documento consultado por la AFP. El político se percató de que la pistola no funcionaba y pidió a su escolta que la llevara a una revisión, relata el escrito.

La misma versión fue presentada por el líder derechista a policías en un interrogatorio "rápido", dijo Joao Henrique de Freitas, uno de sus abogados, presente en el interrogatorio.

El expresidente "es el legítimo propietario del arma", enfatizó su defensa en el documento dirigido a la Corte Suprema.

En espera del tribunal

El exmandatario de 71 años, está "ansioso" con este asunto, así como preocupado por la decisión que debe tomar un juez esta semana sobre si puede seguir o no cumpliendo su pena en casa, dijo Joao Henrique de Freitas.

En marzo, el magistrado Alexandre de Moraes, quien encabeza el proceso en contra, le concedió la prisión domiciliaria por razones de salud durante un plazo de 90 días, prorrogable.

Bolsonaro ya había estado en prisión domiciliaria. Pero en noviembre fue encarcelado por quemar su tobillera de monitoreo con un soldador, lo que la corte suprema interpretó como un intento de fuga.

Los abogados dijeron en aquel momento que el incidente se debió a una "confusión mental" debido a los medicamentos que toma.

Petición de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro, aspirante de la derecha en las presidenciales de octubre en Brasil, pidió participar en una audiencia en Estados Unidos que debatirá si Washington impone nuevos aranceles a la economía brasileña y dijo que defenderá mejor a su país que su rival, el presidente Lula.

Hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, el senador, de 45 años, presentó una solicitud para participar de una audiencia pública, prevista el 6 de julio y organizada por la oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR), según un documento consultado por la AFP.

FUENTE: Con información de AFP