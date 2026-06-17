miércoles 17  de  junio 2026
POLÍTICA

Trump señala que Brasil se volvió "peligroso" a nivel político tras condena a hijo de Bolsonaro

La noticia de la sentencia a Eduardo Bolsonaro, por hacer lobby en EEUU a favor de su padre, le llegó a Trump luego del encuentro con el presidente Lula da Silva

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval habla con los medios de comunicación.&nbsp;

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval habla con los medios de comunicación. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ÉVIAN.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Brasil "se ha vuelto un poco turbulento" y "un poco peligroso" a nivel político tras la condena a Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, por un delito de coacción a la justicia. La sentencia fue emitida en el marco del proceso contra el exmandatario por golpe de Estado.

"Ha sido desagradable. He oído que arrestaron a alguien que se postula para un cargo hoy", dijo durante la cumbre del G7 que se celebra estos días en la localidad francesa de Évian, aludiendo aparentemente a la condena de Eduardo Bolsonaro, que no su arresto, aunque no lo nombró de forma explícita.

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El magnate republicano pareció confundir al exdiputado Eduardo Bolsonaro, que vive en Texas, con su hermano, el senador Flávio Bolsonaro. Este último se postula a la presidencia como candidato de cara a las elecciones de Brasil de 2026.

Trump afirmó que se enteró de la noticia "después" de marcharse del encuentro con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. "Acababa de despedirme de él y me enteré de que arrestaron a Bolsonaro Jr." explicó, equivocándose nuevamente entre arresto y condena.

El Tribunal Supremo brasileño condenó el martes al exdiputado Eduardo Bolsonaro por sus intentos de impulsar sanciones de Estados Unidos contra Brasil para que Washington interfiriera a favor de su padre.

Eduardo Bolsonaro vive desde hace un año en EEUU, a donde viajó en febrero de 2025 para interceder por su padre, y no estuvo presente en la audiencia. Desde su salida de Brasil denunció persecución de la justicia.

Condena contra Bolsonaro

La sentencia, que aún puede ser apelada, establece cuatro años y dos meses de prisión en régimen inicial semiabierto para Eduardo Bolsonaro, acusado de supuesta "coacción" contra la corte que alega que el congresista hizo gestiones ante el gobierno de Donald Trump para que "presionara" por su padre.

"No es función de un diputado federal brasileño hacer lobby en el exterior contra su propio país", sostuvo el juez a cargo del caso, Alexandre de Moraes, el mismo que condenó al exmandatario brasileño, considerado un enemigo de Jair Bolsonaro.

De acuerdo con el Tribunal, los intentos de Bolsonaro incluyen los aranceles de Washington a las exportaciones brasileñas anunciados el año pasado, la suspensión de visados para miembros del Supremo y la aplicación de sanciones económicas contra el juez del Supremo y relator del caso, Alexandre de Moraes. El magistrado dijo durante la vista que la función de un diputado no es "hacer lobby contra su propio país".

FUENTE: Con información de Europa Press

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