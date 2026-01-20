miércoles 21  de  enero 2026
OPINIÓN

Rafael Tudares es Venezuela

El caso de Rafael Tudares, yerno del Presidente electo, no es excepcional. Es notorio porque revela con crudeza inapelable lo que padece Venezuela

Esta foto, publicada el 7 de enero de 2025 por la familia González López, muestra al presidente Edmundo González Urrutia (der.) posando con su familia (izq.): su hija Mariana González López, su esposa Mercedes López y su yerno Rafael Tudares antes de su secuestro

Esta foto, publicada el 7 de enero de 2025 por la familia González López, muestra al presidente Edmundo González Urrutia (der.) posando con su familia (izq.): su hija Mariana González López, su esposa Mercedes López y su yerno Rafael Tudares antes de su secuestro

AFP
Diario las Américas | Pedro Burelli
Por Pedro Burelli

CARACAS.- Venezuela fue secuestrada hace muchos años por una banda de delincuentes que la saqueó y repartió el botín entre toda suerte de maleantes, locales y foráneos. Como en todo secuestro, han estado dispuestos a matar, violar, torturar, chantajear y hambrear a quien fuese necesario. De ese secuestro masivo han huido casi nueve millones de venezolanos. Los otros veintitrés millones siguen cautivos.

Entre ellos, más de mil hoy sobreviven en mazmorras por las que han pasado miles y miles de venezolanos como parte de un sistema de puerta giratoria, un tire y encoge cuidadosamente perfumado por ciertos cómplices internacionales del régimen. El primero y más descarado de ellos ha sido, y es, el expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero.

Lee además
Esta foto, publicada el 7 de enero de 2025 por la familia González López, muestra al presidente Edmundo González Urrutia (der.) posando con su familia (izq.): su hija Mariana González López, su esposa Mercedes López y su yerno Rafael Tudares antes de su secuestro
REPRESIÓN

Régimen venezolano lleva a juicio a yerno de Edmundo González Urrutia por seis delitos
A Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, lo detuvieron la primera semana de enero de 2025 en Caracas.
Venezuela

Hija de Edmundo González Urrutia vio a su esposo tras un año preso: "Basta de tanto ensañamiento"

El caso de Rafael Tudares, esposo de Mariana González y yerno del Presidente electo de Venezuela, no es para nada excepcional. Es, sin embargo, notorio. Y lo es porque revela con una crudeza inapelable lo que padece Venezuela bajo el dominio de una banda dispuesta a todo con tal de permanecer impune.

Desde el 7 de enero de 2025, este hombre inocente permanece encarcelado en condiciones dantescas con un único objetivo: forzar a Edmundo González Urrutia a rendirse y abandonar la lucha que la inmensa mayoría del país le encomendó. Rafael es el rehén. Es la técnica mafiosa clásica. A veces funciona. Esta vez se equivocaron por completo.

Edmundo González Urrutia jamás aspiró a un cargo de elección popular. Pero comprendió con absoluta claridad el compromiso que asumía al inscribirse como candidato en 2024. El régimen intentó denigrarlo, llamándolo abuelo, viejito y otros insultos menores, sin entender que precisamente eso era lo que el país buscaba: la decencia que él encarna.

Durante este largo año de prisión de su yerno, el país ha sido testigo de la entereza con la que el Presidente, junto a su esposa, sus hijas y sus nietos, ha asumido el altísimo costo de haber derrotado al cartel y de haberse mantenido fiel al mandato histórico recibido. No ha titubeado ni un minuto. Entendió desde el inicio que la libertad de Rafael y la libertad de Venezuela llegarán juntas.

Como buen diplomático, sabía también que negociar con delincuentes no conduciría a nada. Lo que le exigían jamás lo haría. Esa firmeza, íntegra y devastadora en lo familiar, revela de qué está hecho este abuelo, padre y esposo ejemplar.

En contraste con la integridad a prueba de chantaje de Edmundo González Urrutia y de su hija Mariana, esposa de Rafael, emerge ahora el relato de las presiones sufridas por la familia. Me conmueve que Mariana haya decidido compartir su historia públicamente. Muchos ya conocíamos parte de ella en privado. Durante meses, respetamos su decisión de guardar silencio, como es de rigor con la voluntad de los familiares de todos los presos políticos.

En el relato descarnado que escribió luego de los pocos minutos que pudo ver a su marido tras más de un año de encierro, aparecen los villanos de siempre. Los cortesanos del terror, indispensables para que este tipo de régimen funcione. Entre varios, el flamante presidente de la Cruz Roja fue bisagra del chantaje. Sin rodeos ni tapujos, le dijo que si su padre persistía en actuar como Presidente electo, ella no volvería a ver a su esposo. Así de simple.

El agravante, gravísimo, es que este chantaje ocurrió en presencia del Arzobispo de Caracas, Raúl Biord, quien prestó el lugar para semejante canallada. Guardó silencio de cobarde o cómplice. Luego negó haber presenciado el chantaje, el instante preciso en que el fiel vasallo de Delcy Rodríguez transmitió la burda amenaza.

El 3 de enero de 2026 dejó claro que esta tragedia no podía resolverse con soluciones convencionales. Llegar hasta aquí solo fue posible porque no nos rendimos, y avanzar exige no delegar en otros la exigencia de justicia. Mientras Rafael Tudares y cientos de venezolanos sigan presos, no podemos callar. Su libertad es nuestra libertad.

FUENTE: Con información de Pedro Burelli

Temas
Te puede interesar

Edmundo González denuncia extorsiones y vicios en el juicio a su yerno y preso político Rafael Tudares

EEUU incauta un nuevo petrolero en el Caribe cerca de Venezuela

¿La estrategia de Trump para la transición en Venezuela puede funcionar en Cuba?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Fotomontaje del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el jefe de la Reserva Federal o Banco Central, Jerome Powell.
ACTUALIDAD

Presidente de la Reserva Federal citado ante la Corte Suprema de EEUU

La modelo estadounidense Hailey Bieber llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York.  
CELEBRIDADES

Hailey Bieber dice que su hijo se parece a Justin Bieber

El empresario republicano Tony Díaz anuncia su campaña por el escaño estatal del Distrito 113.
EN REBELDÍA

Florida: Abren oficina paralela para representar al Distrito 113 ante la inacción de DeSantis

La jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (centro), habla junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (I), y el ministro del Poder Popular para Interior, Diosdado Cabello, durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, el 14 de enero de 2026.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez se apropia de más bienes en la era post Maduro, piden investigar su patrimonio

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. 
GOBIERNO

Un EEUU fuerte beneficia al mundo, dice presidente de la Cámara de Representes

Te puede interesar

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, anuncia la constitución oficial de CUBAT Task Force para supervisar las empresas que negocian con el régimen de La Habana.
MÁS PRESIÓN

Hialeah activa "CUBAT Task Force" para investigar negocios con vínculos con la dictadura cubana

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Renzo William Alegre, de 25 años.
CIUDADANÍA REVOCADA

Revocan ciudadanía estadounidense a inmigrante que mintió mientras cometía delitos sexuales

Esta captura de pantalla, publicada el 20 de enero de 2026 por la cuenta X del Comando Sur de EE. UU., muestra el buque motor Sagitta en el Caribe. Estados Unidos anunció el 20 de enero que sus fuerzas incautaron otro petrolero en el Caribe, el séptimo buque incautado desde que el presidente Donald Trump anunció un bloqueo para impedir el paso de buques sancionados hacia o desde Venezuela.
SANCIONES

EEUU incauta un nuevo petrolero en el Caribe cerca de Venezuela

El condado no descartó la posibilidad de ampliar esta red a otras ubicaciones, como parte de una estrategia para descentralizar los servicios y acercarlos aún más a las comunidades. 
SERVICIOS

Renovar la registración del auto ahora es más rápido en Broward

Uno de los taxis acuáticos que presta sus servicios en la zona de Miami Beach (CORTESÍA).
TRANSPORTE

Miami Beach oficializa el taxi acuático gratuito tras un año de prueba