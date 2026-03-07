Arráez lidera segundo triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol con dos jonrones

Luis Arraez, número 2 del equipo venezolano, observa tras conectar un jonrón contra el equipo de Israel durante la sexta entrada de un partido del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el LoanDepot Park

REDACCIÓN.- Luis Arráez , conocido por ser un bateador de hits, se mostró distinto esta noche en el LoanDepot Park. Fue su poder el que guío a Venezuela a vencer 11-3 a Israel en la segunda jornada del grupo D del Clásico Mundial de Béisbol .

El infielder venezolano no dio uno, sino dos cuadrangulares y remolcó cinco carreras para que los llaneros sellaran su segundo triunfo del torneo. En su debut vencieron a Países Bajos.

"Agradecido con Dios con cada oportunidad, por un juego con dos jonrones y dos dobles. Llevar la chaequeta de Venezuela es un orgullo para mí", dijo el venezolano en rueda de prensa.

Luis Arraez CONNECTS for Team Venezuela #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/RaL2YDBLf2 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 8, 2026

Arráez, que solo registra un juego de dos vuelacercas en su carrera en MLB, tuvo una gran noche desde el propio primer inning, cuando un doble productor que salió de su bate inauguró la pizarra enviando a Ronald Acuña al home.

Sin embargo, en la edición anterior del Clásico también tuvo un encuentro de dos jonrones.

“Agracedicido por poder hacer esto delante de mi familia. Es un orgullo y un regalo para ellos y los fanáticos que nos han apoyado”, agregó Arráez.

Venezuela capitalizó desde el primer inning con sencillo remolcador de Salvador Pérez y jonrón de dos carreras del poderoso Eugenio Suárez.

Israel recortó en la quinta entrada, pero la noche solo quería un héroe: Luis Arráez. El venezolano consiguió su segundo batazo de vuelta completa de la noche ante Jordan Geber en cuenta de 3 bolas y 1 strike.

La conexión de Arráez tuvo una velocidad de salida de 98 millas por hora y recorrió 372 pies antes de caer del otro lado de la verga en el parque de Miami.



En el sexto acto, los venezolanos fabricaron un rally de cinco carreras y añadieron otra en la octava entrada.

LUIS ARRAEZ AGAIN



He has three hits and FIVE RBI! pic.twitter.com/sy8e1b77GO — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 8, 2026

“No es común (juegos multijonrones de Arráez), pero en el WBC pasó a ser el número uno con juegos con más jonrones en un mismo juego. Ya lo hizo en el clásico pasado”, recordó el mánager de Venezuela, Omar López.