Un rayo impacta en manifestación a favor de Jair Bolsonaro y deja 30 heridos

Partidarios del diputado federal brasileño Nikolas Ferreira y del expresidente Jair Bolsonaro caminan durante una marcha en Brasilia el 25 de enero de 2026.

BRASILIA - Al menos 30 personas resultaron heridas, ocho de ellas en estado delicado, tras la caída de un rayo este domingo en las inmediaciones de una protesta de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro en Brasilia, según informaron las autoridades de emergencia.

Miles de manifestantes se habían concentrado bajo una intensa lluvia en los alrededores de una plaza de la capital brasileña para expresar su apoyo a Bolsonaro, quien permanece recluido tras haber sido condenado a 27 años de prisión por su supuesta implicación en un intento de golpe de Estado.

"Cayó un rayo y entonces todo el mundo cayó al suelo. No entendimos nada hasta que logramos levantarnos y ayudarnos unos a otros; había mucha gente corriendo. Los bomberos y los servicios médicos de emergencia ya estaban allí preparados, pero era demasiada gente al mismo tiempo", explicó a G1 el comerciante Alfredo Santana.

"Descarga eléctrica"

El Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal informó, a través de un comunicado, que atendió en el lugar a un total de 72 personas afectadas por la descarga eléctrica. De ese grupo, 30 fueron trasladadas a dos hospitales cercanos para recibir atención médica.

“Ocho de las víctimas presentaban condiciones inestables”, precisaron los bomberos, sin ofrecer mayores detalles sobre la evolución de los heridos ni sobre posibles responsabilidades derivadas del incidente ocurrido durante la manifestación.

FUENTE: Con información de AFP/EFE